В России стартовало производство нового Toyota RAV4

В Санкт-Петербурге на заводе Toyota состоялась торжественная церемония, приуроченная к запуску производства RAV4 пятого поколения.

Как рассказали в японской компании, на российском предприятии значительно выросла автоматизация производства. При переходе на новую архитектуру TNGA было установлено 133 робота, что помогло только в цехе сварки повысить долю работ, выполняемых без участия оператора, с 56 до 67%.

Часть навесных деталей Toyota RAV4 теперь производится из алюминия, что позволяет улучшить динамику автомобиля, снизить расход топлива.

Инвестиции в модернизацию цехов составили 4,8 млрд рублей (на сентябрь 2019 года). За всю историю существования завода Toyota в Санкт-Петербурге в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

Напомним, новый RAV4 уже можно купить в России. Toyota объявила о старте продаж автомобиля 30 октября. Модель предлагается в четырёх комплектациях и шести модификациях. Цены лежат в диапазоне от 1 756 000 до 2 661 000 рублей.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Toyota RAV4 был представлен в марте 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке, а его европейская версия дебютировала осенью того же года в Париже. В основу автомобиля легла новая платформа TNGA.

Кроссовер теперь продается с двигателями объемом 2.0 и 2.5 литра мощностью 149 и 199 л.с. соответственно. Для первого агрегата предусмотрены "механика" и вариатор, для второго - 8-ступенчатый "автомат". Тип привода теперь можно выбрать из трёх вариантов: передний (только для мотора 2.0 литра), подключаемый полный, новый 4х4 с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса.