Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новая Kia Optima поразит красотой 16:00
Самую дорогую Chevrolet Niva выставили на продажу в России 15:00
Интерьер новой Skoda Octavia - первые официальные скетчи 14:04
Студенты Политеха обучат Hyundai Creta ездить силой мысли 13:47
06.11.2019 18:18
Рубрика: Легковые авто

В России стартовало производство нового Toyota RAV4

Текст: Юрий Зубко (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербурге на заводе Toyota состоялась торжественная церемония, приуроченная к запуску производства RAV4 пятого поколения.
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Как рассказали в японской компании, на российском предприятии значительно выросла автоматизация производства. При переходе на новую архитектуру TNGA было установлено 133 робота, что помогло только в цехе сварки повысить долю работ, выполняемых без участия оператора, с 56 до 67%.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Старт продаж нового Toyota RAV4 в России уронил цену на старый

Часть навесных деталей Toyota RAV4 теперь производится из алюминия, что позволяет улучшить динамику автомобиля, снизить расход топлива.

Инвестиции в модернизацию цехов составили 4,8 млрд рублей (на сентябрь 2019 года). За всю историю существования завода Toyota в Санкт-Петербурге в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

Напомним, новый RAV4 уже можно купить в России. Toyota объявила о старте продаж автомобиля 30 октября. Модель предлагается в четырёх комплектациях и шести модификациях. Цены лежат в диапазоне от 1 756 000 до 2 661 000 рублей.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Пресс-служба Toyota
Toyota начала продажи кроссовера за 1 млн рублей

Toyota RAV4 был представлен в марте 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке, а его европейская версия дебютировала осенью того же года в Париже. В основу автомобиля легла новая платформа TNGA.

Кроссовер теперь продается с двигателями объемом 2.0 и 2.5 литра мощностью 149 и 199 л.с. соответственно. Для первого агрегата предусмотрены "механика" и вариатор, для второго - 8-ступенчатый "автомат". Тип привода теперь можно выбрать из трёх вариантов: передний (только для мотора 2.0 литра), подключаемый полный, новый 4х4 с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
#Toyota