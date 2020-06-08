СМИ: Россия возобновляет изготовление ракет "Рокот" без Украины

Центр Хруничева возобновляет производство легких конверсионных ракет "Рокот" на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ). Об этом рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, Минобороны и Центр Хруничева подписали соответствующий контракт. "После согласования с военным ведомством новая ракета получила название "Рокот-М", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают ракету "Рокот-2" с отечественной системой управления, которая должна заменить ту, что раньше создавалась в Харькове.