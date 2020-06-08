Сотрудник видеоагентства Ruptly пострадал во время протестов в Швеции

Во время протестов в Швеции травмы получил продюсер видеоагентства Ruptly. Мужчине разбили губу. Пострадала и техника. "По камере ударили, а когда она упала, пытались растоптать", - об инциденте в городе Гётеборг рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

РИА Новости напоминает еще о двух случаях, когда на сотрудников СМИ нападали во время исполнения ими служебных обязанностей.

Неделю назад в продюсера агентства Sputnik Николь Руссел полицейские выстрелили резиновыми пулями. Произошло все у Белого дома в Вашингтоне.

А 31 мая российский корреспондент Михаил Тургиев, освещавший беспорядки в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем.