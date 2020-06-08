Стали известны новые подробности о Cyberpunk 2077

Пользователь Reddit собрал новую информацию о Cyberpunk 2077 - одной из самых ожидаемых игр этого года. Ранее подробности были опубликованы в подкасте немецкого игрового журнала GameStar.

По заявлениям разработчиков, вариантов прохождения квестов будет в три раза больше, по сравнению с предыдущей игрой студии CD Projekt RED - Ведьмак 3: "Единственное, что может остановить игрока - смерть", - сказали разработчики. - Например, если главный герой попадет в перестрелку, он сможет просто сбежать и купить себе бургер. Миссия будет продолжаться".

Одним из недостатков "Ведьмака" стали квесты с использованием "ведьмачьего чутья" - это когда игрокам требовалось найти чьи-то следы или обыскать место преступления. Разработчики пообещали, что "ведьмачье чутье" в Cyberpunk 2077 будет полностью переработано.

Система ближнего боя, которая впервые была показана на E3 в прошлом году, была переработана и улучшена, так как не удовлетворяла требованиям разработчиков. В отличие от "Ведьмак 3" ежедневные действия прописаны более чем у тысячи неиграбельных персонажей (NPC). Кроме того, игроки смогут призывать неких фэнтезийных существ.

Отдельно авторы игры рассказали, что системе квестов было уделено особое внимание. "До выхода игры каждая миссия будет проходиться заново множество раз, чтобы исправить недоработки". Также студия гордится, что новость о том, кто представит игру на E3 2019 не "утекла" заранее. Работники CD Projekt RED знали, что на презентации появится Киану Ривз еще за год до анонса.