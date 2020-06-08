Станет ли храм в деревне Сынковичи объектом наследия ЮНЕСКО

Уловить гармонию в архитектурном соединении европейской готики с объемной красотой славянского стиля можно и на просторах белорусской деревни Сынковичи в Гродненской области, гарантируют местные краеведы.

Стремящиеся ввысь стрельчатые арки проемов, высокая и крутая крыша, по их утверждению, являются признаками готического стиля, хотя каждая апсида здания должна иметь своё собственное покрытие. А в Сынковичском храме Святого Михаила они объединены одной крышей. Именно этот архитектурный поясок, соединяющий три апсиды и две круглые восточные башни, признаются эксперты, и доказывают авторство древнерусских мастеров.

И хотя уже без малого тридцать лет старинный храм открыт для прихожан, его и спустя шесть веков по-прежнему ассоциируют с храмом-крепостью, который не только дарует уверенность в духовных силах паломникам и прихожанам, но и считается оберегом от многочисленных нашествий, свидетелем которых были эти края, рассказывает БЕЛТА, уточняя, что памятник архитектуры XV века включен в государственный список историко-культурных ценностей РБ.

Его полуметровые стены из красного кирпича, узкие щели, хорошо приспособленные для прицельной стрельбы из лука, башни с только одним входом и винтовыми лестницами, не оставляют сомнений в неприступной цитадели.

Кроме того, для оборонительных целей, есть в храме "фонарик", расположенный в верхней части фасада. Архитекторы называют его очень интересным и редко применяемым элементом. А служил он, судя по всему, наблюдательным пунктом и местом расположения защитников крепости. Ведь, учитывая, что церковь стояла на возвышенном месте, защитники ее имели очень обширный сектор обстрела.

Кстати, согласно исследованиям, в том числе, и профессора Минской духовной академии Виталия Антоника, уроженца этих мест, здание, являющееся ныне храмом Святого Архангела Михаила, действительно было в средние века сооружением оборонительного типа с бойницами и смотровыми башнями. Тем более, что и построено оно было на насыпном острове, со всех сторон окруженном водой, что делало его недоступным для незваных гостей. Ведь пограничные земли не один раз переходили в здешних местах от одного государства к другому. Здания разрушались и часто восстанавливались на сохранившихся руинах более старых и даже древних построек.

Правда, ученые, историки и богословы пока так и не смогли договориться о точной дате строительства храма, хотя известно, что уже в самом начале XV века он был освящен. Но в одном они уверены твердо: его можно считать одним из первых православных храмов, построенных в готическом стиле на территории края.

На всю Беларусь церковь славится своими колоколами, обладающими удивительным, неповторимым звучанием Но главной достопримечательностью называют прихожане икону Божией Матери "Всецарица" (Пантанасса), написанную четыре столетия назад монахами со Святой Горы Афон.

Знатоки поясняют, что официально в приходе Свято-Михайловской церкви 138 дворов. В основном это жители местной деревни, но туристы, паломники, прихожане едут сюда ежедневно со всех уголков. В дни богослужений вереница машин и автобусов растягивается на сотни метров вдоль дороги. А 31 августа, в праздник иконы Божией Матери, съезжаются уже тысячи гостей.

Сейчас у входа в храм в Сынковичах размещена табличка с надписью: "Памятник архитектуры конца XV - начала XVI века - церковь оборонного типа". Он считается перспективным и для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, напоминают новостные порталы.