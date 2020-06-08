В театре прокомментировали сообщения о госпитализации Джигарханяна

Появившиеся сегодня слухи о госпитализации Народного артиста СССР Армена Джигарханяна в отделение реанимации не соответствуют действительности. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

Директор театра Елена Гильванова заверила, что 84-летний Армен Борисович сейчас находится в своей квартире в Староконюшенном переулке.

Утверждается, что на самочувствие актёр "особо не жалуется" - "только ноги болят". Ожидается, что он вернется к работе в августе.

Ранее друг Джигарханяна Артур Согомонян подтвердил: госпитализация имела место, но речь идёт просто о профилактических процедурах.

Тревожные сообщения о состоянии здоровья артиста поступали и ранее: в конце 2019 года его выписали из больницы, тогда на фоне слухов о реанимации говорилось, что он проходил плановое обследование.