Что сломалось у Lada Vesta за 90 тысяч км

В редакции журнала "За рулем" оценили состояние своей корпоративной Lada Vesta после пяти лет эксплуатации. За это время одометр автомобиля преодолел отметку в 90 тысяч километров.

Для начала - о внешних потерях машины. Хром на переднем бампере окислился и потерял свой вид, причем произошло это уже после первой московской зимы. То же самое случилось и с эмблемой на решетке радиатора.

Фары ближнего и дальнего света сильно поцарапались, хотя сам свет остался хорошим. 35-ваттные лампы в противотуманках оказались весьма слабыми, свои функции не выполняют.

В первый же год езды по капоту поползли сколы. Однако несмотря на непрезентабельный вид покрытия, свою защитную роль оно выполнило: в этих местах нет даже следов коррозии. На стесанных до металла порогах, несмотря на постоянный контакт с дорожными реагентами и грязью, признаков ржавчины тоже нет.

После 90 тысяч километров эргономика салона не подвела. Никаких посторонних шумов, скрипов - тех самых "сверчков", которые раздражают водителя во время езды. Сиденья сохранили свой функционал, обивка немаркая и хорошо очищается сухой химчисткой.

Дисплей приборной панели, по мнению авторов обзора, оказался довольно блеклым. Показатель температуры антифриза позволяет себе отклонения в обе стороны, поэтому данные можно назвать точными лишь условно. Регулярно скачет яркость подсветки на магнитоле без видимых причин.

На редакционной Lada Vesta неудачно реализован обогрев всех стекол и зеркал: фактически они привязаны к одной клавише. В одну зиму обогрев заднего стекла просто сломался - отвалился провод. Ветровое стекло всегда оттаивает последним зимой. На универсалах эту проблему сейчас решили, разделив кнопки.

В один момент пластиковая часть антенны отлетела, видимо, после встречи с веткой. Дилер признал это гарантийным случаем и заменил бесплатно. Оказывается, штатный крепеж был перетянут - это заводской брак, из-за этого пластик трескался.

Были проблемы и с поворотниками. Они оказались негерметичны, поэтому производитель менял их по гарантии, причем в первый раз - даже зеркала вместе с окрашенной накладкой. После следующей поломки через пару лет заменили только сами поворотники. По истечении срока гарантийного обслуживания левый поворотник сломался вновь.

Пятилетняя эксплуатация показала, что Vesta значительно расходует масло, причем его марка и качество на это никак не влияют. За 10 тысяч км уровень упал до минимума. В оставшиеся 5 тысяч км до следующей замены пару литров приходится долить.

Но при этом автомобиль умеренно расходует бензин: даже в серьезных пробках не больше 10 литров на 100 км. По трассе расход падает до 5,5 литров. Можно использовать 92-й бензин, но предпочтителен все же 95-й.

К штатной коробке АМТ придется привыкать. После появления прошивки 2.0 эксплуатация стала легче. Однако официально ее установить на уже проданные модели нельзя. При этом она сокращает ресурс сцепления. После 38 тысяч км на автомобиль поставили усиленное сцепление. До него было установлено еще два комплекта. Сейчас чувствуются проблемы: пробуксовки при смене передач, ухудшение разгона.

Подвеска несколько изношена, что логично на таком пробеге, но явных показаний к замене деталей пока нет. Передние тормоза заменили, до этого дважды обновляли колодки и один раз - тормозные диски. Задние тормоза стоят заводские, ресурс у них хороший.

На 30 тысячах км появились проблемы с выпускной системой: магистраль потеряла герметичность. На 60 тысячах км заменили всю ее среднюю часть: трубу с резонатором до задней части глушителя.

В целом, несмотря на перечисленные недостатки, Lada Vesta показала себя неплохо. Автомобиль всегда был на ходу. Самым слабым звеном журналисты назвали роботизированную коробку передач из-за необходимости часто менять сцепление.