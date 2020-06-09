Премиум-седан Genesis G80 загорелся во время движения

В Южной Корее произошёл несчастный случай, в ходе которого вспыхнул моторный отсек Genesis G80 нового поколения. Причины возгорания в настоящий момент выясняются, и хочется верить, что они не связаны с проблемой дизелей, обнаруженной ранее на кроссовере GV80.

Женщина, купившая седан в прошлом месяце, рассказала, что при выезде из тоннеля на приборной панели загорелась сигнальная лампа низкого давления масла, из-под капота валил дым и вырывался огонь.

Она, не теряя самообладания, припарковала G80 на обочине, вышла из автомобиля и вызвала пожарную службу. Ликвидация огня заняла порядка 7 минут, но, к сожалению, несмотря на оперативность экстренных служб, машина восстановлению не подлежит - передняя часть и часть салона выгорели.

Причина возгорания пока неизвестна. Одна из версий: искры, которые высеклись, когда женщина наехала на валявшийся перед въездом в тоннель воздушный фильтр от грузовика. Однако в это верится очень слабо, потому что фильтрующий элемент не изготавливается с применением жёстких металлов; как правило, используются сплавы, содержащие алюминий. Если же принимать версию с фильтром, то тогда возникает много вопросов к безопасности автомобиля, который возгорается от малейшей искры. Стоит учесть, что автомобиль абсолютно новый, а не "утиль" с множественными протечками.

Не уточняется, каким мотором оснащён сгоревший Genesis G80. Напомним, ранее "РГ" рассказывала, что у соплатформенных GV80 были обнаружены проблемы с двигателями.