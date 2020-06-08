Дизельный мотор подвел Genesis GV80

Hyundai остановил поставки первого кроссовера премиум-суббренда - Genesis GV80. Причиной стали жалобы клиентов на неровную работу дизельного мотора.

На счастье Hyundai Motor Group, продажи Genesis GV80 открыты только на домашнем рынке. В противном случае количество недовольных клиентов было бы больше, а бренду бы был нанесён урон по престижу и уровню доверия. Напомним, кроссовер отправится на экспорт в Китай, США и Россию.

Производство и отгрузка Genesis GV80 были прекращены 5 июня. В Hyundai признали наличие нездоровых вибраций дизельного мотора, отметив, что это не несёт никакой угрозы безопасности владельцев машин. В настоящее время компания изучает причины возникновения неправильной работы двигателя, в том числе на реализованных экземплярах GV80.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Как сообщает The KCB, некоторые клиенты жаловались на очень вильные вибрации, которые были заметно ощутимы на рулевом колесе и, порой, от них начинал даже дрожать голос.

В настоящее время было поставлено порядка 8 из 10 тысяч предзаказанных GV80.

Напомним, премьера Genesis GV80 состоялась в январе 2020 года. Для кроссовера, кроме 3-литрового дизельного V6 мощностью 278 л.с., также доступны бензиновые турбодвигатели объёмом 2.5 и 3.5 мощностью 304 и 380 л.с. соответственно. Опционально модель можно купить с системой полного привода. Цена начальной версии GV80 в Южной Корее составляет 60 370 000 вон (3.4 млн рублей), что дешевле, чем просят за "немцев" из стана конкурентов.

Ранее "РГ" рассказывала, когда Genesis GV80 доберётся до России.