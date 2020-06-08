Дизельный мотор подвел Genesis GV80

Hyundai остановил поставки первого кроссовера премиум-суббренда - Genesis GV80. Причиной стали жалобы клиентов на неровную работу дизельного мотора.
На счастье Hyundai Motor Group, продажи Genesis GV80 открыты только на домашнем рынке. В противном случае количество недовольных клиентов было бы больше, а бренду бы был нанесён урон по престижу и уровню доверия. Напомним, кроссовер отправится на экспорт в Китай, США и Россию.
Производство и отгрузка Genesis GV80 были прекращены 5 июня. В Hyundai признали наличие нездоровых вибраций дизельного мотора, отметив, что это не несёт никакой угрозы безопасности владельцев машин. В настоящее время компания изучает причины возникновения неправильной работы двигателя, в том числе на реализованных экземплярах GV80.
Как сообщает The KCB, некоторые клиенты жаловались на очень вильные вибрации, которые были заметно ощутимы на рулевом колесе и, порой, от них начинал даже дрожать голос.
В настоящее время было поставлено порядка 8 из 10 тысяч предзаказанных GV80.
Напомним, премьера Genesis GV80 состоялась в январе 2020 года. Для кроссовера, кроме 3-литрового дизельного V6 мощностью 278 л.с., также доступны бензиновые турбодвигатели объёмом 2.5 и 3.5 мощностью 304 и 380 л.с. соответственно. Опционально модель можно купить с системой полного привода. Цена начальной версии GV80 в Южной Корее составляет 60 370 000 вон (3.4 млн рублей), что дешевле, чем просят за "немцев" из стана конкурентов.
Ранее "РГ" рассказывала, когда Genesis GV80 доберётся до России.