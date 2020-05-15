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15.05.2020 17:07
Рубрика: Легковые авто

Продажи большого кроссовера Hyundai стартуют в России в сентябре

Текст: Юрий Зубко

Управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев рассказал о том, когда до России доберется большой кроссовер Palisade.

Итак, автомобиль, которому предстоит заменить в линейке марки ушедший с нашего рынка Grand Santa Fe, появится в сентябре 2020 года. Также топ-менеджер рассказал журналистам, что в этом году россиянам стоит ждать новое поколение Elantra - дебют модели, напомним, состоялся в марте этого года.

Фото: www.thekoreancarblog.com
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Кроме того, стали известны планы марки Genesis - премиального суббренда Hyundai. Кроссовер GV80 появится в России в первом месяце осени. Также в сентябре стоит ждать выход нового поколения седана G80.

В середине июня 2020 года начнет работу российский сервис подписки на автомобили под названием Genesis Mobility. Вначале в нем будут доступны только седаны G70, а во второй половине года добавятся G80 и GV80.

Напомним, флагманский кроссовер Hyundai был представлен в ноябре 2018-го. В течение 2019 года Palisade поступил в продажу в Корее, США и Канаде. Габариты новинки составляют 4981х1976х1750 мм при колесной базе 2900 мм. Салон может быть как семиместным, так и восьмиместным, причем все три ряда сидений снабжены электроприводами. Объем багажного отсека составляет 510 литров.

Кроссовер получил бензиновый мотор V6 объемом 3,8 литра мощностью 295 л.с. и дизельный 2.2 на 150 л.с.

Gensis GV80 дебютировал в январе. Автомобиль создан на платформе, предполагающей заднеприводную компоновку. Модель с опциональным полным приводом оснащена системой Multi-Terrain Control с межосевым электронноуправляемым дифференцицалом на задней оси.

Фото: www.carscoops.com
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Кроссовер укомплектован бензиновым мотором объемом 3,8 л мощностью 295 л.с. и восьмиступенчатым автоматом. Базовые версии получат передний привод, у топовых модификаций привод будет полным.

Что касается нового G80, то роскошный седан представили в конце марта. В гамму силовых агрегатов вошли бензиновые двигатели мощностью 304 и 380 л.с., снятых с 2.5 и 3.5 литра объёма соответственно, и 210-сильный дизель 2.2 литра. Все без исключения сагрегатированы с 8-ступенчатым "автоматом" и могут быть заказаны с системой полного привода.

#Hyundai #Genesis