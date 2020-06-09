Ефремова отвезли на допрос по делу о смертельном ДТП

Ефремов приезжает на допрос в УВД ЦАО. Сейчас будут принимать решение арестовывать, или нет. pic.twitter.com/48TQgEZp4h — Почти СовФед (@fedsovetov) June 9, 2020

Актера Михаила Ефремова, устроившего накануне ДТП в центре Москвы, в сопровождении понятых вывели из квартиры и повезли на допрос. Об этом сообщает РИА Новости.

Ефремов, скрывающий лицо под маской и капюшоном, от комментариев отказался.

Напомним, в понедельник, 8 июня, актер, находясь за рулем внедорожника в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Его водитель позже скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.