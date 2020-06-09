Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения для Михаила Ефремова, устроившего накануне смертельное ДТП в центре столицы. Актер пробудет под домашним арестом 2 месяца - до 9 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания прокурор заявил, что актер, находясь на свободе, сможет оказывать давление на свидетелей или попытаться скрыться от следствия. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте.

Напомним, известный актер, управляя своим автомобилем в нетрезвом состоянии, вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в другую машину. Ее водитель - 57-летний Сергей Захаров - позже скончался в больнице от полученных травм. Во вторник Ефремова официально задержали и предъявили ему обвинение. Свою вину актер признал. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.