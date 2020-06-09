Житель Уфы пойдет под суд за убийство подозреваемого в педофилии

В Уфе 33-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужчины, пытавшегося совершить развратные действия в отношении подростков. В региональном управлении следкома сообщили, что собрали достаточную доказательную базу.

По версии следствия, вечером 30 января 2020 года обвиняемый встретил на улице знакомого подростка, который рассказал ему о том, что некий мужчина пригласил их с другом домой и хотел совершить с ними развратные действия. Обвиняемый решил выяснить отношения с обидчиком детей. Но в итоге словесный конфликт перерос в драку. Уфимец бил предполагаемого педофила руками и ногами, а также ударил штакетником по голове.

Полицейские вмешались в происходящее и остановили разгорячившегося защитника детей. Но "скорая" не успела довезти избитого мужчину до больницы: по пути он умер. Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Обвиняемого отправили под домашний арест.

Своей вины он не признал.

- Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в следкоме.

Между тем выяснилось, что погибший уже был ранее судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Новое уголовное дело за развратные действия прекращено решением Калининского районного суда Уфы в связи со смертью обвиняемого.