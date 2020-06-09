Нефтепродукты с аварийной ТЭЦ попали в озеро Пясино под Норильском

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлию Гуменюк.

По словам чиновницы, в озере наблюдается концентрация нефтепродуктов в пределах ПДК. Между тем в реке Пясине, которая вытекает из озера и впадает в Карское море, следов нефтепродуктов не обнаружено.

- В истоке реки пока не наблюдаем нефтепродуктов, там есть естественные барьеры в виде больших льдин. Но как только лед уйдет, там нужно устанавливать более эффективные боны, чтобы исключить попадания воды в реку, - отметила Гуменюк.

До этого в министерстве экологии и рационального природоиспользования отметили, что разлившееся после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске топливо преодолело боновые ограждения, его концентрация в ручье Безымянный достигает 1100 ПДК.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате разлилось около 21 тысячи тонн дизельного топлива. По факту ЧС федерального масштаба, Главное следственное управление СК рассматривает три уголовных дела по статьям о загрязнении воды, порче земли и халатности из-за несвоевременного информирования об аварии. Последнее обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3. Окончательная причина, почему прохудился огромный резервуар и произошел разлив нефтепродуктов, еще не названа.