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09.06.2020 08:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нефтепродукты с аварийной ТЭЦ попали в озеро Пясино под Норильском

Текст: Надежда Столярчук

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлию Гуменюк.

По словам чиновницы, в озере наблюдается концентрация нефтепродуктов в пределах ПДК. Между тем в реке Пясине, которая вытекает из озера и впадает в Карское море, следов нефтепродуктов не обнаружено.
В Норильске продолжается ликвидация разлива топлива

- В истоке реки пока не наблюдаем нефтепродуктов, там есть естественные барьеры в виде больших льдин. Но как только лед уйдет, там нужно устанавливать более эффективные боны, чтобы исключить попадания воды в реку, - отметила Гуменюк.

До этого в министерстве экологии и рационального природоиспользования отметили, что разлившееся после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске топливо преодолело боновые ограждения, его концентрация в ручье Безымянный достигает 1100 ПДК.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате разлилось около 21 тысячи тонн дизельного топлива. По факту ЧС федерального масштаба, Главное следственное управление СК рассматривает три уголовных дела по статьям о загрязнении воды, порче земли и халатности из-за несвоевременного информирования об аварии. Последнее обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3. Окончательная причина, почему прохудился огромный резервуар и произошел разлив нефтепродуктов, еще не названа.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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