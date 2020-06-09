В РФ готовится очередная реформа земельных отношений. На днях общественные обсуждения прошли проект закона "О землеустройстве", поправки в Земельный кодекс РФ и Гражданский кодекс РФ. Эксперты ожидали, что нововведение позволит решить проблему так называемых молчаливых дольщиков, из-за которых в стране простаивает 17 миллионов гектаров угодий. Однако механизм изъятия таких участков в документах не прописан. Зато прописаны новые принципы, определяющие назначение земли. Актуальны ли вопросы, связанные с неиспользуемой пашней, для регионов Северо-Запада, какие еще проблемы требуют решения в рамках новой земельной реформы, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Для начала выясним, кто такие "молчаливые дольщики". В 90-е годы поля и пастбища, принадлежавшие бывшим советским колхозам и совхозам, разделили между работниками. Многие начали обрабатывать землю, продали или сдали в аренду. Но есть и те, кто никаких действий со своими долями не произвел. В результате образовалось большое количество земельных участков, которые, находясь в долевой собственности, не используются по назначению и деградируют.

- У нас нет срока ни у физических лиц, ни у юридических, до которого они должны были эти доли выделить, - поясняет губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Из-за этого порядка 50 тысяч гектаров, например, только в нашем регионе невозможно ввести в сельхозоборот. Они висят у банков на балансах, на банкротных предприятиях, где-то еще, и мы ничего с этими землями сделать не можем.

При этом аграрные предприятия настолько заинтересованы в калининградской земле, что готовы проводить за свой счет культуртехнические, мелиоративные и агрохимические мероприятия (впоследствии часть затрат возмещает бюджет). Но свободных участков, пригодных для выращивания сельхозкультур и выпаса животных, в эксклаве остается все меньше.

Вообще-то муниципалитеты вправе запустить процедуру изъятия сельхозземли, не используемой по назначению более трех лет. Однако из-за несовершенства действующего законодательства это правило не распространяется на "молчаливых дольщиков", получивших в Управлении Росреестра свидетельство на право собственности, но не спешащих с выделом участка. Нельзя применить к ним и каких-либо административных взысканий за неиспользование аграрных земель.

Чтобы решить проблему, глава региона предложил установить срок, по истечении которого невостребованные невыделенные доли должны вернуться в муниципальную собственность. С такой инициативой Антон Алиханов выступил в конце прошлого года на заседании Государственного совета, посвященного аграрной политике государства. Президент предложение поддержал.

В апреле инициатива получила развитие. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, ранее возглавлявшая Росреестр, предложила дать "молчаливым дольщикам" или их наследникам возможность зарегистрировать свои права до 1 января 2025 года. Затем местные власти смогут вернуть в муниципальную собственность невостребованные доли в порядке, установленном для бесхозяйного имущества.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор называет калининградскую инициативу крайне актуальной. По его мнению, положения, связанные с решением проблемы "молчаливых дольщиков", можно включить в новый пакет земельных законопроектов.

Нововведение позволит решить проблему так называемых молчаливых дольщиков, из-за которых в стране простаивает 17 миллионов гектаров угодий

- Не вижу препятствий для того, чтобы узаконить возврат невостребованных долей в рамках грядущей земельной реформы, - комментирует ситуацию Игорь Шпектор. - Одни муниципалитеты предоставят полученные участки инвесторам, желающим развивать сельское хозяйство. Другие поменяют назначение земли и построят социальные объекты. Вот конкретный пример. Я проехал шесть городов Ленинградской области и реально убедился, что земля брошена и находится в частной собственности.

Мощное жилищное строительство в каждом из этих городов опередило строительство социальных объектов. В настоящее время есть возможность строить детские сады и школы. Но строить их негде - при наличии заброшенной земли, которая не принадлежит муниципалитету. С моей точки зрения, вопрос давно перезрел, и решать его надо немедленно.

Однако здесь есть важный момент. У муниципалитетов, получивших в один прекрасный день миллионы гектаров земли, могут возникнуть сложности с обслуживанием этих территорий. Ведь далеко не все субъекты РФ способны похвастаться очередью из инвесторов, желающих вкладывать деньги в аграрный сектор.

- Для многих малых городов и сел новоприобретенное имущество станет обузой, - продолжает Игорь Шпектор. - У них нет денег на проведение коммуникаций, строительство сетей. Поэтому важно прописать, что созданием инженерной инфраструктуры при возврате невостребованных долей в муниципальную собственность должны заниматься не муниципалитеты и даже не регионы, а федеральный центр.

Еще одна проблема, не нашедшая отражения в новых документах, но требующая скорейшего решения, связана с фермерскими домами. Действующее законодательство запрещает возводить жилье на землях сельхозназначения. Поставить такие дома на кадастровый учет практически невозможно. К тому же есть риск, что власти снесут постройку - и будут правы с точки зрения закона.

- Некоторым членам нашего кооператива приходится каждый день преодолевать более десяти километров, чтобы попасть на работу и домой, - рассказывает Иван Пиреев, руководитель крупного крестьянского хозяйства и сельхозкооператива, объединяющего 15 фермеров в Новгородской области.

Как отметил председатель комитета Государственной думы по аграрным вопросам, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России

(АККОР) Владимир Плотников, поручение о предоставлении фермерам права строить дома на своем участке президент дал еще в 2011 году на XXII съезде АККОР.

Какие же моменты учитываются в новых земельных законопроектах? Самый важный связан с назначением земли. Предполагается, что зонирование будет определяться по факту земельного использования, поясняет председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Юлия Оглоблина. Но к этому новшеству у эксперта есть вопросы.

- Если на сельхозземлях построили предприятие или жилую зону - назначение земли поменяется, если же земли сельхозназначения переведены ранее в другую категорию, но на них ничего не построено, то их придется отдать под пашню. Такое фактическое определение использования земельного участка может вывести из оборота часть земель, предназначенных для сельскохозяйственного производства, - выражает обеспокоенность Юлия Оглоблина.

По мнению эксперта, необходимо провести нулевые чтения и экспертизу рассматриваемого проекта закона "О землеустройстве".