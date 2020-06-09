В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

В Анапском районном суде огласили приговор по громкому делу в отношении бывших сотрудников патрульно-постовой службы, принудивших к сексу юную волейболистку, по части 2 статьи 133 и части 1 статьи 286 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. По версии СК, полицейские за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности принудили последнюю к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов. Как выяснилось позже, юная спортсменка находилась на сборах в расположенном на побережье крупнейшем в стране волейбольной центре

Из-за резонансного дела наказали 11 полицейских. Начальник ОМВД России по Анапе и заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) были уволены.

Слушания проходили в закрытом режиме. Один из подсудимых полностью признал свою вину и возместил потерпевшей моральный вред, что было учтено судом как смягчающее обстоятельство. Второй фигурант свою вину не признал. Им назначили наказание в виде двух и четырех лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел РФ три года.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.