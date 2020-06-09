В Чехии утечку секретной информации в СМИ назвали "важнейшей трудностью"

Утечка секретных данных в СМИ является для Чехии "важнейшей трудностью", что наглядно демонстрирует, в частности, недавняя высылка из страны российских дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь чешского президента Йиржи Овчачек в эфире Radio Z.

"Важнейшая трудность, которая требует решения на будущее, это тот факт, что в Чехии происходит утечка секретных данных в СМИ. И не только секретных материалов, но и, например, дипломатической информации", - сказал Овчачек.

Он также отметил, что если бы утечек не было, то тайная служба и полиция спокойно бы разобрались в ситуации с дипломатами. Однако после того, как в пражском еженедельнике Respekt появился материал о российском дипломате, который якобы ввез в чемодане яд для отравления чешских политиков, поднялась шумиха, и дело превратилось в политическое.

Пресс-секретарь призвал журналистов осознавать свою роль, чтобы не быть втянутыми в чужие игры. Он обратился и к сотрудникам различных чешских структур: "Как можно допускать, что такие сотрудники, получив на стол закрытую информацию, передают ее своим приятелям в СМИ, и она на другой день публикуется в газете? Это происходит фактически каждую неделю".

Ранее чешские власти выслали двух дипломатов из РФ в связи с историей о том, что один российский дипломат якобы привез в Чехию яд рицин, чтобы отравить им чешских чиновников за снос памятника маршалу Ивану Коневу. Российское посольство подобные сообщения опровергло и назвало их "вопиющими и гнусными". Впоследствии их недостоверность подтвердил и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Комментируя случившееся, МИД РФ заявил, что некоторая часть чешской элиты целенаправленно портит отношения с Россией.