В Совфеде назвали кощунством снос памятника маршалу Коневу в Чехии

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал ситуацию, связанную со сносом памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии.

По словам сенатора, действия Праги невозможно расценивать иначе, как аморальные, кощунственные и абсолютно политизированные.

- Памятник Коневу установлен в благодарность за то, что он и его однополчане спасли столицу тогдашней Чехословакии во время пражского восстания от полного уничтожения нацистами. Чудесный город Прага, такой, каким мы его знаем, каким мы его любим, в каком сейчас живут те люди, которые принимали решение о сносе памятника, этот город существует исключительно благодаря тому, что были человеческие жертвы и был подвиг солдат и офицеров Красной армии, которыми руководил маршал Конев, - цитирует RT его слова. "Это безобразно и отвратительно, это заслуживает политического осуждения", - подчеркнул Косачев.

Напомним, 3 апреля в Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу. Это случилось в тот день, когда 75 лет назад Красная Армия освободила Братиславу, являвшуюся тогда частью Чехословакии. Как стало известно накануне, Москва готова принять снесенный памятник и оплатить расходы по его передаче. Об этом в письме чешскому коллеге заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Россия отреагировала уголовным делом на демонтаж памятника. Следственный комитет увидел в действиях чехов публичное осквернение символов воинской славы.