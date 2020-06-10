"Байер" стал первым финалистом Кубка Германии по футболу

Футболисты "Байера" празднуют выход в финал Кубка Германии. Фото: AP / Ronald Wittek

Футболисты леверкузенского "Байера" разгромили "Саарбрюккен", выступавший в этом сезоне в четвертом по силе дивизионе чемпионата Германии, в полуфинальном матче Кубка страны и вышли в финал.

Встреча, состоявшаяся во вторник на арене "Саарбрюккена" в Фельклингене, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мячи забили Мусса Диаби (11-я минута), Лукас Аларио (19) и Карим Бельараби (58).

Соперником "Байера" по финалу станет победитель встречи между мюнхенской "Баварией" и "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне, которая пройдет в среду. Матч за трофей намечен на 4 июля, и его традиционно примет Олимпийский стадион в Берлине.

До этого команда из Леверкузена три раза играла в финалах Кубка Германии - в сезонах 1992/93, 2001/02 и 2008/09, но только в первом случае смогла завоевать трофей.

Германия - первая страна из пятерки ведущих европейских национальных чемпионатов, где возобновился футбольный сезон после его остановки из-за пандемии коронавируса. Это произошло 16 мая играми 26-го тура бундеслиги. Пока матчи проходят без зрителей.