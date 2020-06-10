Белоруска Дарья Жук снимет продолжение "Содержанок"

VOD-платформа Walter Presents, принадлежащая одному из центральных каналов Великобритании, приобрела права на показ проекта START "Содержанки", который основан студией Yellow, Black and White, среди учредителей двое белорусов Виталий Шляппо из Витебска и Алексей Троцюк из Бреста. Channel 4 также получил право первого показа сериала на британском телевидении. Сделка заключена во время первого виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital Edition.

Walter Presents - одна из самых масштабных площадок в Великобритании, на которой представлен избранный контент из разных стран: Германии, Франции, Израиля, Японии и других, отмеченный высоким интересом зрителей.

- "Содержанки" - захватывающий русский сериал о страсти, манипуляции и развращающей силе денег, эдакая гламурная "Династия" наших дней, главные герои которой - богатые и красивые обитатели современной Москвы, - прокомментировал основатель платформы Уолтер Юззолино. - Это откровенная, экстравагантная сага о потере иллюзий, сексе и алчности, которая не похожа ни на один виденный мной русский сериал и который совершенно нельзя пропустить. Большой хит у себя на родине, уже получивший продолжение, вызовет восторг у любителей качественных иностранных драматических проектов.

Оригинальные сериалы START теперь можно посмотреть сразу на трех зарубежных площадках: Walter Presents, Amazon и Netflix.

Первый сезон киносериала рассказывает о московском следователе Лене (ее играет актриса Дарья Мороз) и провинциальной карьеристке Даше (актриса Софья Эрнст), вышел на START в марте 2019, и всего за месяц увеличил количество подписчиков START в три раза. Общее количество просмотров двух сезонов составило более 25 миллионов просмотров: 15 миллионов из которых - у первого сезона, а 10 миллионов - у продолжения. Съемки продолжения доверили белоруске Дарье Жук, фильм которой "Хрусталь" был выдвинут на "Оскар" от Беларуси.

- Режиссер Константин Богомолов не мог снимать продолжение "Содержанок", так как стал работать над "Хорошим человеком" про ангарского маньяка, премьера которого ожидается летом этого года. Константин увидел мой фильм "Хрусталь". Ему он понравился и пригласили меня. Я должна была сохранить преемственность и свое авторское дыхание, оставить смешанный жанр, - рассказала Дарья Жук.

Во втором сезоне к звездному составу добавили еще знаменитостей: Константин Лавроненко, Виктор Вержбицкий, Игорь Верник, Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов, Один Байрон, Юрий Чурсин.