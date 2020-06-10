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10.06.2020 16:04
Рубрика: Российский автопром

Четырехдневка отменяется: АвтоВАЗ будет собирать машины ударными темпами

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Тольяттинский автозавод решил перенести четырёхдневный режим работы из-за краткосрочного оживления на российском рынке. Сокращённая рабочая неделя начнёт действовать с 31 августа 2020 года.

АвтоВАЗ оставляет полноценный пятидневный режим работы. Ранее предприятие планировало перейти на четырёхдневку уже с 29 июня.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
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В пресс-службе российской марки заявляют о том, что перенос связан с ростом (по сравнению с предыдущим месяцем) заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки. В свою очередь, это ведет к увеличению объемов выпуска.

Отмечается, что положительное влияние на отрасль оказали расширенные меры государственной поддержки спроса, которые уже показали свою эффективность, а также постепенное снятие санитарных ограничений в большинстве регионов России и открытие дилерских центров Lada.

В АвтоВАЗе затрудняются спрогнозировать состояние авторынка осенью текущего года. По предварительным данным, сокращение рынка в 2020 году может составить около 30% по сравнению с результатами прошлого года.

В случае негативного сценария развития ситуации на рынке осенью АвтоВАЗ воспользуется введением режима четырёхдневной рабочей недели для сохранения рабочих мест и коллектива. Окончательное решение будет принято в конце августа.

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#Lada