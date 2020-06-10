Haval назвал новый кроссовер "Большой собакой"

Haval подвел итоги народного голосования по выбору имени для новой модели: компактного кроссовера с внешностью в лучших традициях внедорожников. Имя выбрали забавное - "Большая собака".

Всего на выбор было предоставлено 10 вариантов, в числе которых, если переводить слова с китайского на русский, были и "Боевой топор", и "Волк", а также версии с явной аллюзией на модели других марок: Haverland, Ranger, Rovers и так далее.

"Большая собака" победила с огромным отрывом: за этот вариант отдали свой голос 32 525 человек, в то время как за второе по популярности имя из списка (кстати, Ranger) - почти 13.5 тысячи респондентов.

В компании связывают покупку нового автомобиля с появлением в семье домашнего питомца - так объясняется смысл, вложенный в название модели. Скорее всего, если Haval будет экспортировать кроссовер, его переименуют для зарубежных рынков.

Ранее "РГ" публиковала официальные фото новинки. Предполагается, что модель создана на новой платформе и не может считаться официальным преемником Haval H5. Автомобилю прочат турбированные бензиновые двигатели, которые устанавливаются на кроссоверы серии F.

Официальная премьера "Большой собаки" должна состояться этим летом.