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01.06.2020 16:33
Рубрика: Легковые авто

Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Haval опубликовал официальные изображения новой модели, которую ранее называли преемником H5. Однако в настоящее время китайская пресса окрестила новинку по-другому - B06.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Пока неизвестно, какая платформа лежит в основе B06, но если ориентироваться на индекс, то кроссовер нельзя считать родственником моделей серий H и F. Поэтому вполне логично поставить вопрос о законности преемственности.

Дизайн B06 разрабатывался Филом Симмонсом, который набил руку в отрисовке тру-внедорожников в Land Rover. Образ "правильного" SUV призваны создать квадратно-рубленые очертания кузова и круглые фары (прямо как у Ford Bronco, выход которого всё откладывается и откладывается). Задняя часть выглядит слишком нарядно и футуристично для выбранной концепции.

Фото: www.autohome.com.cn

Если вы тоже считаете так, то лучше не заглядывать в салон, в котором есть цифровая приборная панель, к краю которой пристыкован ещё один дисплей. Экран мультимедиа кажется довольно большим и имеет необычное закругление с правого конца. Рычага переключения передач нет, нет даже джойстика - только вращающийся селектор-шайба.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Официальной информации относительно гаммы силовых агрегатов компания не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит турбированные "четвёрки" объёмом 1.5 и 2.0 литра, устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, а также гибридные модификации - умеренную и подключаемую. В качестве коробки передач предложат исключительно 7-ступенчатый преселективный "робот". Зато будет альтернатива между передним и полным типом привода.

Премьера новинки состоится этим летом, а продажи могут стартовать в четвёртом квартале.

Фото: www.autohome.com.cn
#Haval