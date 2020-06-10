Указ главы Республики Крым от 9 июня 2020 года № 188-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

постановляющую часть Указа изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Республики Крым режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года и до особого распоряжения.

2. Обязать граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и (или) имеющих в собственности жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым, которые прибывают на территорию Республики Крым из зарубежных стран, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора.

3. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не ограничена настоящим Указом, устанавливаются следующие

общеобязательные правила поведения:

3.1. Измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

3.2. Проведение текущей профилактической дезинфекции препаратами, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации, с кратностью, установленной соответствующими инструктивно-методическими рекомендациями;

3.3. Контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств, других мест с массовым пребыванием людей;

3.4. Соблюдение на объектах социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метра;

3.5. При поступлении запроса Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего и/или лица с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, в течение суток с момента поступления информации, а также оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3.6. Направление уведомления по форме согласно приложению 7 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке:

http://rk.gov.ru/uvedomlenie (за исключением исполнительных органов государственной власти Республики Крым, иных государственных органов Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также организаций, обеспечивающих деятельность и (или) обеспечивающих и реализующих функции указанных органов) или обязательства по форме согласно приложению 10 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie_kurort;

3.7. Неукоснительное соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (https:/www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php).

4. Запретить на территории Республики Крым на период действия режима функционирования "Повышенная готовность":

4.1. Проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных.

4.2. Выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций;

5.Установить, что до 1 июля 2020 года:

5.1. Вахтовый метод работы на территории Республики Крым в период действия режима функционирования "Повышенная готовность" применяется в порядке, установленном Временными правилами работы вахтовым методом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 601;

5.2. Все работники перед выездом на территорию Республики Крым для осуществления работ вахтовым методом должны быть обследованы на COVID-19 за двое суток до отъезда.

5.3. Допуск на вахту вновь поступающих (сменных) работников, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации, обеспечивается работодателем после обязательного прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации) в обсерваторах, организованных в соответствии с Рекомендациями по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30 апреля 2020 года № 02/8480-2020-24, на срок 14 календарных дней.

В случае отсутствия у работодателя надлежащих помещений для организации обсерватора в целях прохождения работниками, прибывшими для выполнения вахтовых работ, необходимой временной изоляции (обсервации) ее прохождение осуществляется в обсерваторах, ближайших к месту осуществления вахтовых работ и имеющих свободные койко-места.

В таком случае расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем указанных работников, оплачиваются работодателем.

5.4. Работодатели не позднее чем за 10 рабочих дней до дня прибытия на территорию Республики Крым работников для осуществления работ вахтовым методом направляют на имя Главы Республики Крым Уведомление об организации работы вахтовым методом по форме согласно приложению 9 к настоящему Указу. Указанное уведомление направляется Главой Республики Крым в течение суток со дня получения в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю для осуществления в течение 3 рабочих дней соответствующих мероприятий и уведомления Главы Республики Крым о результатах их проведения.

Допуск работников для осуществления работ вахтовым методом осуществляется по решению оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Республике Крым, созданного распоряжением Главы Республики Крым от 19 марта 2020 года № 134-рг. Указанное решение принимается и направляется работодателю оперативным штабом по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Республике Крым в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующей информации Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

6. Министерству внутренних дел по Республике Крым совместно с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями организовать проведение рейдовых мероприятий в целях осуществления контроля за выполнением пункта 4 настоящего Указа.

7. Приостановить до 1 июля 2020 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность (виды деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее - Общероссийский классификатор) по следующим видам экономической деятельности:

7.1."55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" (детские лагеря, пансионаты, дома отдыха, гостевые дома, базы отдыха, кемпинги, гостиницы, хостелы), за исключением предоставления мест для временного проживания для граждан, находящихся в служебных командировках.

Действие настоящего подпункта не распространяется на деятельность пансионатов, домов отдыха, гостевых домов, баз отдыха, кемпингов,гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, а также на деятельность по бронированию мест для временного проживания.

7.2. "59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов" (деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов, деятельность кинематографических клубов);

7.3. "82.3 Деятельность по организации конференций и выставок";

7.4. "85 Образование", за исключением:

7.4.1. ОКВЭД "85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств";

7.4.2. ОКВЭД "85.30. Обучение профессиональное" по кодам профессий:

14388- машинист экскаватора;

11453 - водитель погрузчика;

19203 - тракторист;

19205 - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

7.4.3. образовательных организаций с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

7.4.4. общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций;

7.5. "86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций" (за исключением осуществления работ по подготовке к курортному сезону).

Действие настоящего подпункта не распространяется на деятельность санаторно-курортных организаций по приему и размещению граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, а также на деятельность по бронированию мест в указанных организациях.

7.6. "90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений" (в части предоставления услуг гражданам и организациям), кроме ОКВЭД "90.03 Деятельность в области художественного творчества";

7.7. "93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений" (детские игровые комнаты, закрытые плавательные бассейны, тренажерные и фитнес-залы, батутные центры, деятельность водных аттракционов, игры, шоу, тематические выставки), за исключением случаев осуществления тренировочного процесса в дистанционном режиме.

Действие настоящего подпункта не распространяется на деятельность тренажерных залов, фитнес-залов, спортивных залов при предоставлении услуг по индивидуальным занятиям.

7.8. "96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная" (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, спа-комплексов, аквапарков, деятельность саун).

8. Ограничения, указанные в пункте 7 настоящего Указа, не распространяются на работу персонала, обеспечивающего эксплуатацию, содержание и поддержание надлежащего состояния объектов.

9. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не ограничена настоящим Указом, за исключением организаций, указанных в пункте 10 настоящего Указа,обеспечить направление уведомления по форме согласно приложению 7 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie.

10. Санаторно-курортным организациям, пансионатам, домам отдыха, гостиницам, гостевым домам, базам отдыха, кемпингам обеспечить направление обязательства по форме согласно приложению 10 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie_kurort.

11. Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обеспечить:

11.1. Размещение формы уведомления и обязательства, указанных в пунктах9, 10 настоящего Указа, и образца заполненного уведомления и обязательства на портале Правительства Республики Крым;

11.2. Размещение перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставивших уведомления, на портале Правительства Республики Крым по форме согласно приложению 8 к настоящему Указу;

11.3. Размещение перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставивших обязательства, на портале Правительства Республики Крым по форме согласно приложению 11 к настоящему Указу.

12. До особого распоряжения обязать граждан:

12.1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли (оказания услуг), деятельность которых не ограничена настоящим Указом, а также при нахождении в общественных местах (местах ожидания общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и пр.);

12.2. При выполнении работ и оказании услуг использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы);

12.3. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

12.4. При занятии физкультурой и спортом на открытом воздухе проводить занятия индивидуально, а при совместном занятии - не более 2 человек с соблюдением дистанции от других граждан не менее 5 метров.

13. До особого распоряжения обязать органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

14. По 30 июня 2020 года учредителям образовательных организаций негосударственной формы собственности, исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, среднего профессионального образования, высшего образования, организациям, осуществляющим спортивную подготовку, профессиональное обучение, приостановить посещение обучающимися образовательных организаций.

Продолжить реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых, среднего профессионального образования, профессионального обучения (за исключением ОКВЭД "85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств"), высшего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым обеспечить неукоснительное соблюдение Рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 8 мая 2020 года № 02/8900-2020-24:

- подведомственными организациями на экзаменационных площадках с 14 июня по 30 июня 2020 года при проведении государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, предусмотренного федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования;

- муниципальными образовательными организациями на пунктах проведения экзаменов с 28 июня по 20 августа 2020 года при сдаче Единого государственного экзамена В дошкольных образовательных организациях усилить меры по обеспечению безопасных условий пребывания детей.

15. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах Республики Крым осуществлять контроль за соблюдением ограничений, указанных в настоящем Указе, в пределах установленной компетенции.

16. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах), а также перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции до особого распоряжения.

17. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного контроля (надзора), органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, уполномоченным на организацию и проведение муниципального контроля, при осуществлении в 2020 году проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году".

18. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

19. Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству экономического развития Республики Крым, Министерству финансов Республики Крым, главам администраций городов Ялты, Евпатории, Феодосии оснастить и привести в готовность обсерваторы, предусмотренные для непрерывного медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

20. Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности запретить посещение стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием людей (дом ребенка, детские дома, интернаты и т.д.) на период действия режима функционирования "Повышенная готовность".

21. Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерству здравоохранения Республики Крым до особого распоряжения обеспечить функционирование стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций интернатного типа, организации, осуществляющей обучение, и организаций социального обслуживания в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена - 14 дней).

22. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от формы собственности, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV групп патогенности с использованием методов, предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразноцепной реакции (ПЦР).

23. Медицинским организациям всех форм собственности обеспечить приоритет динамического наблюдения и своевременной госпитализации лиц старше 45 лет с сопутствующими и хроническими заболеваниями, а также информирование их о необходимости своевременного извещения учреждений здравоохранения о появлении признаков простудных заболеваний.

24. Министерству здравоохранения Республики Крым совместно с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым и г. Севастополю, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Крым, юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечить приостановление работ по проведению медицинских осмотров и диспансеризации населения медицинскими организациями Республики Крым, независимо от формы собственности, на период действия режима функционирования "Повышенная готовность", которые проводятся в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

25. Министерству транспорта Республики Крым обеспечить проведение мероприятий по санитарной обработке каждой единицы подвижного состава транспорта в течение дня, а также по окончании смены и контроль за их проведением на период действия режима функционирования "Повышенная готовность".

26. Министерству внутренних дел по Республике Крым установить на подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым дополнительные наряды, обеспечивающие исполнение настоящего Указа.

Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю обеспечить установку палаток для жизнеобеспечения дополнительных нарядов Министерства внутренних дел по Республике Крым и охрану общественного порядка на подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым.

27. Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обеспечить бесконтактную термометрию лиц, въезжающих на территорию Республики Крым, в целях выявления лиц с признаками инфекционного заболевания при проведении ограничительных мероприятий, в том числе на автомобильном и железнодорожном подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым и вООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ".

28. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Крым, Крымскому линейному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Крымскому МУГАДН Ространснадзора, Министерству транспорта Республики Крым и администрациям городов и районов Республики Крым обеспечить ежедневный контроль на транспорте, включая проводимые мероприятия транспортными и дорожно-строительными организациями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым.

29. Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обеспечить:

29.1. Размещение (опубликование) настоящего Указа на официальном портале Правительства Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

29.2. Ежедневное информирование населения о мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым.

30. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима функционирования "Повышенная готовность" в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

31. Предложить:

31.1. Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обеспечить проведение на территории Республики Крым комплекса противоэпидемических мероприятий по предотвращению завоза и распространения в Республике Крым новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

31.2. Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, Министерству внутренних дел по Республике Крым, Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю оказывать содействие исполнительным органам государственной власти Республики Крым и органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в принятии мер по предотвращению завоза и распространения в Республике Крым новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

31.3. Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю, частным охранным организациям принимать меры, направленные на обеспечение сохранности объектов, работа которых приостановлена в соответствии с настоящим Указом.";

приложения 2, 3, 5, 6 к Указу признать утратившими силу;

приложение 10 к Указу изложить в новой редакции (прилагается);

дополнить Указ приложением 11 (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу 15 июня 2020 года, за исключением пункта 10, подпункта 11.3 пункта 11 настоящего Указа, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Указа.

Глава Республики Крым С.Аксенов





Приложение 10 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У

(в редакции Указа Главы Республики Крым от 9 июня 2020 года № 188-У)

Обязательство организации санаторно-курортного или гостиничного комплекса (санаторий, пансионат, дом отдыха, гостиница, гостевой дом, база отдыха, кемпинг) при осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Смотрите приложение к настоящему указу





Приложение 11 к Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У

(в редакции Указа Главы Республики Крым от 9 июня 2020 года № 188-У)

Перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставивших обязательства

Смотрите приложение к настоящему указу







