Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.

С 15 июня в Крыму полностью отменяются режим самоизоляции для всех категорий граждан и обязательная обсервация для приезжающих на полуостров из других субъектов РФ (обязательная обсервация сохраняется для въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с Украины). Но в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на Крымском мосту продолжат измерять температуру и проводить экспресс-медосмотры всем въезжающим.

Говоря о работе объектов размещения, которые с 15 июня начнут принимать крымчан и севастопольцев, а с 1 июля - россиян из других регионов, Аксенов напомнил, что они уже доступны для бронирования.

Обязательным, по словам Аксенова, остается и масочный режим в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, который с 15 июня начнет работать по обычному графику.

- Возобновляется бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан, - уточнил он. - Также с 15 июня смогут работать в обычном режиме детские сады. Кроме того, с 15 июня смогут возобновить работу следующие объекты и направления деятельности: все объекты общественного питания, музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, индивидуальные тренировки в тренажерных залах и фитнес-клубах, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, а также салоны для снижения веса и похудения.

Не вошедшие в этот перечень виды досуга и предпринимательства пока остаются недоступными. Также остаются под запретом массовые мероприятия.

При этом эпидситуацию в регионе Аксенов назвал "стабильной и контролируемой", однако подчеркнул, что крымские власти готовятся "к любому сценарию".

- Беспрекословное выполнение всех санитарных требований будет на особом контроле, - предупредил он. - Наша задача - найти грамотный баланс, при котором снятие ограничений не приведет к увеличению числа заболевших.