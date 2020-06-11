Новости

Власти Москвы разыграют "Миллион призов" 11:21
Петербургские ученые смогли обезвредить "Годзиллу в мире запахов" 11:17
В Ирландии призвали снести монумент Колумбу 11:17
Подано более 500 тысяч заявлений на электронное голосование по Конституции 11:17
Порошенко попытался оказать давление на генпрокуратуру Украины 11:11
МЧС предупреждает москвичей о дожде и сильном ветре в четверг 11:10
В Башкирии будут штрафовать за курение кальяна в общественных местах 11:10
Новый Nissan Qashqai станет купе-кроссовером 11:05
На главу Норильска завели уголовное дело после разлива топлива 11:04
В Крыму зафиксировали 25 новых случаев COVID-19 11:00
В Свердловской области выявлено 312 новых случаев COVID-19 10:53
В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым 10:49
В Ивановской области возбудили дело против банды, подстраивавшей ДТП 10:47
Председателя свердловской РЭК отправят в отставку 10:43
В Краснодаре возбудили дело после стрельбы на детской площадке 10:41
Сбербанк покупает картографический сервис 2ГИС 10:40
В Ижевске обнаружили автофургон с цирковыми животными 10:36
На Северном Кавказе начали уничтожать добровольно сданное и изъятое оружие 10:36
Китай рассказал об условиях восстановления транспортного сообщения с РФ 10:36
В Томске департамент закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса 10:32
В Приморье ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию 10:30
Главу сахалинского пенсионного фонда заподозрили во взяточничестве 10:27
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым 10:26
На ВДНХ откроется Центральный дом автоспорта 10:25
Видео: американцам не удалось блокировать российский патруль в Сирии 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
11.06.2020 10:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.

Фото: Илья Изотов/РГ
Активность бронирования отелей в Крыму и на Кубани резко возросла

С 15 июня в Крыму полностью отменяются режим самоизоляции для всех категорий граждан и обязательная обсервация для приезжающих на полуостров из других субъектов РФ (обязательная обсервация сохраняется для въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с Украины). Но в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на Крымском мосту продолжат измерять температуру и проводить экспресс-медосмотры всем въезжающим.

Говоря о работе объектов размещения, которые с 15 июня начнут принимать крымчан и севастопольцев, а с 1 июля - россиян из других регионов, Аксенов напомнил, что они уже доступны для бронирования.

Обязательным, по словам Аксенова, остается и масочный режим в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, который с 15 июня начнет работать по обычному графику.

- Возобновляется бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан, - уточнил он. - Также с 15 июня смогут работать в обычном режиме детские сады. Кроме того, с 15 июня смогут возобновить работу следующие объекты и направления деятельности: все объекты общественного питания, музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, индивидуальные тренировки в тренажерных залах и фитнес-клубах, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, а также салоны для снижения веса и похудения.

Фото: Виктор Гуменюк
Что поможет развитию внутреннего туризма на Дальнем Востоке

Не вошедшие в этот перечень виды досуга и предпринимательства пока остаются недоступными. Также остаются под запретом массовые мероприятия.

При этом эпидситуацию в регионе Аксенов назвал "стабильной и контролируемой", однако подчеркнул, что крымские власти готовятся "к любому сценарию".

- Беспрекословное выполнение всех санитарных требований будет на особом контроле, - предупредил он. - Наша задача - найти грамотный баланс, при котором снятие ограничений не приведет к увеличению числа заболевших.

Власть Работа власти Регионы Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Отпуск 2020. Выбор есть Развитие туризма в России

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
ВОЗ объяснила "необычную" смертность от коронавируса в России
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей