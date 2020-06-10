Лукашенко поручил проверить причины увольнений на частных фирмах

Разобраться с причинами участившихся в городах Беларуси увольнений людей из частных компаний и выработать систему проверок поручил 10 июня Александр Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, передает пресс-служба главы государства.

В последнее время, уточнил он, к нему поступают жалобы от людей по ходу "так называемой избирательной кампании". Главу государство особенно возмутил тот факт, что в столице и в других городах РБ частные фирмы увольняют людей, которые отказались ставить свои подписи за альтернативных кандидатов в президенты.

Он попросил главу своей администрации, спикера верхней палаты парламента и управляющего делами президента подключиться к анализу и проверке положения дел на местах за последние три месяца. "На госпредприятиях такой ситуации нет", - констатировал Лукашенко.

Обращаясь к руководителям частных фирм, которые злоупотребляют своим положением в обществе, глава государства публично сказал: "Если они хотят порядочно работать и давать пользу стране, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц - за то, что безосновательно выкинули" их с работы.

"Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а в том, что в нашей стране этого быть не должно", - подчеркнул президент. Он поручил совместно с генеральным прокурором, другими структурами и при участии местных органов власти "прошерстить этих пузатых буржуев", чтобы они несли ответственность за людей.

"Это что за система? На Гоа, Канары у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще и с работы выгоняют", - резюмировал возмущенный Лукашенко.