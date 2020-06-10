Минск: БГУ значительно подрос в мировом рейтинге QS

Сразу на 34 позиции подрос белорусский университет (БГУ) в мировом рейтинге QS, который опубликован 10 июня. Заняв в этом году 317 место среди 1002 ранжируемых вузов, столичное учебное заведение показало, во-первых, "лучший результат за всю историю участия в данном рейтинге", а главное, отмечает БЕЛТА, приближает национальную альма-матер к престижному одному проценту лучших университетов мира.

Глобальный рейтинг университетов, напоминает агентство, является самым популярным и упоминаемым в мире источником информации об университетах, которых в мире насчитывается около 30 000. Его критериями выступают не только количественные показатели учебного заведения, но и цитирование научных трудов за последние пять лет, число иностранных преподавателей и студентов, опросы порядка миллиона независимых академических экспертов и работодателей со всего мира.

Кстати, последнему индикатору отводится ровно половина ранжируемой оценки. Положительная динамика БГУ, по мнению его руководства, обусловлена именно ростом этих показателей. В частности, и за счет увеличения числа иностранных обучающихся.

Что касается рейтинга университетов Союзного государства, то в нем лидерами являются МГУ имени М.В. Ломоносова (74), Санкт-Петербургский государственный университет (225) и Новосибирский государственный университет (228).

Согласно очередной версии рейтинга, белорусский вуз опередил своих польских коллег и университеты Литвы, Латвии и Украины: Варшавский университет разместился на 321-ом месте, Вильнюсский университет - 423-ый, Харьковский университет имени Каразина - 477-ой, а Рижский технический университет - 701-ый.

Стоит напомнить, что рейтинг QS вместе с Шанхайским и лондонским THE входит в большую тройку самых авторитетных мировых экспертов в области образования. Появление вуза в данном шорт-листе считается показателем его признания в мировом образовательном пространстве.

Кроме того, международная рейтинговая оценка существенно влияет и на выбор вуза иностранными абитуриентами. В Туркменистане, например, признаются только дипломы зарубежных университетов, входящих в первую тысячу вузов, резюмирует агентство.