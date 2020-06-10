Психолог Инна Хамитова - о том, как грамотно выйти из самоизоляции

Одна из недавних утренних топовых новостей: "Россиянам разрешено посещать пляжи без масок". Новость хорошая, но вы только представьте себе такой заголовок несколько месяцев назад. Приходится признать: мир стал иным. Иными стали и мы. Сегодня, когда все потихоньку стали выходить из самоизоляции, очень важно, по мнению психологов, сделать это грамотно, без потерь. Как именно? Об этом "СОЮЗу" рассказала психотерапевт Инна Хамитова.

Инна Юрьевна, как вы охарактеризуете само состояние самоизоляции?

Инна Хамитова: Ограничение, лишение свободы всегда было для человека очень сильным стрессом, одним из самых суровых наказаний. Причем карантин ведь был бессрочным, мы не знали, сколько он продлится и каков будет исход. Космонавт на МКС знает, когда его ждет возвращение на Землю. Заключенный в тюрьме знает свой срок и даже может повлиять на него, например, хорошо себя вести и выйти по амнистии. А от нас не зависело вообще ничего. Нахождение в замкнутом пространстве тяжело, даже когда рядом близкие люди. Раньше мы ходили на работу, успевали соскучиться по детям, по супругу.

Из-за этого у нас было меньше трений и ссор?

Инна Хамитова: Именно, а вот "внезапно свалившаяся близость" не создала, а выявила конфликты, которые существовали и раньше, но как-то не было времени их выяснять. И еще, конечно, мы "столкнулись нос к носу" с нашими детьми. Особенно сложно пришлось родителям маленьких детей, ведь одновременно работать и сидеть дома с ребенком - тяжелое испытание. Казалось бы, мы все должны быть безумно рады, когда наконец это заканчивается.

Тогда как объяснить парадокс: многие боятся снятия карантина и возможности "выйти в жизнь"?

Инна Хамитова: Приходится слышать: ой-ой-ой, что-то наружу уже не очень хочется. Помните, как в мультике про Масяню: да ну ее, эту "наружу"! Оказывается, за два месяца человек привыкает практически к чему угодно - и к тюремному заключению, и к полностью изменившимся условиям жизни (это подтверждено научными экспериментами).

То есть мы адаптировались под карантин?

Инна Хамитова: Да. Конечно, нам хочется выйти погулять. Но мы уже перестроили все свое существование под условия изоляции. Есть люди, которым даже на улицу не хочется. К примеру те, кто провел карантин почти без движения, на диване. Для них выход оказался очень стрессовым. Многие даже замечают, что будто разучились ходить. Это ослабли мышцы.

Это "физика", но есть еще и "лирика", психологические последствия карантина. Как их преодолеть?

Инна Хамитова: Мы так привыкли к четырем стенам, что мир кажется слишком открытым, пугающим. Мы отвыкли от толп. Мы два месяца слушали про то, что недостаточно большая физическая дистанция между людьми может убить - и начали шарахаться от людей. Спускаемся в лифте, не пуская соседей - да и они не особо стремятся приближаться. Фактически у нас образовались новые нейронные связи. Поэтому мы будем очень постепенно справляться с этим чувством опасности, и тут важно себя не корить и не испытывать вины.

Мы так привыкли к четырем стенам, что мир кажется пугающим. С этим чувством придется пожить

И мы теперь всегда будем такими? Или вернемся на прежний уровень?

Инна Хамитова: Вернемся. Но нужна программа реабилитации. Тут очень важно правило маленьких шагов. Нужно потихоньку возвращать навыки общения. Например, встречая соседей, заведите небольшой разговор (на безопасном расстоянии). Как ни странно, сейчас будет тяжелее тем семьям, в которых хорошие отношения. На карантине люди получили возможность много быть вместе. У них ренессанс в семьях. Так вот, теперь как раз они не очень хотят выходить "наружу", потому что для них это равносильно расставанию с близкими.

Многие дети реально были счастливы, получив внимание родителей по полной программе. Как психолог я, например, видела такой эффект: исчезает "плохое", проблемное поведение. Возврат к прежнему образу жизни - и можно готовиться к тому, что дети начнут себя вести "плохо" - подставьте в это "плохо" все что угодно, от капризов до болезни.

Это они подсознательно так с нами поступают?

Инна Хамитова: Конечно. И нам тоже будет сложнее, ведь мы опять возвращаемся к модели воспитания на бегу. И это грустно.

Знаю родителей, которые уже с ужасом думают о том, что в сентябре их ребенок поедет в школу на общественном транспорте.

Инна Хамитова: Этот страх до сентября с нами точно останется. Но видеть реальную опасность - полезно. Поэтому ходить в метро в маске, в перчатках, мыть руки, соблюдать дистанцию - правильно. Когда мы едем за рулем, мы же контролируем ситуацию, соблюдаем правила. Боимся ли мы? Нет. Но напряжены? Да. Это позволяет выжить.

А как понять, что страх стал чрезмерным?

Инна Хамитова: Например, вы замечаете, что как только ребенок уходит из дома, у вас начинается тахикардия, повышение давления, потоотделение, диарея. Это - симптомы панической атаки. Переключитесь. Если ничего не помогает, тогда обращайтесь к психологу. Помните, карантин нажимает на слабые места. Если ударило слишком сильно - значит, что-то более глубокое в вашей структуре личности было затронуто, что выстрелило бы и без карантина.

Некоторые мои подруги всерьез готовы перевести детей на семейное обучение. Это объяснимо?

Инна Хамитова: Несомненно. За эти два месяца мы опробовали какие-то способы жизни, которые раньше в голову не приходили. Я вижу, что очень многие перестраивают свою жизнь.

Мы с мужем на эти два месяца разделились: я была с детьми в самоизоляции на даче, а он работал в городе. И мы с ним вдруг стали "вместе" завтракать - перед мониторами обсуждаем предстоящий день.

Инна Хамитова: Это плюсы карантина. И я думаю, что какие-то ценные моменты стоит захватить в обычную жизнь и сделать из них ритуалы. Например, работаете со своей второй половиной в разных местах - проведите онлайн обеденный перерыв. А еще совершите видеозвонок ребенку, выпейте с ним сока.

В нашу жизнь вошли и другие привычки. Например, носить защитную маску. Это надолго?

Инна Хамитова: Многие к маскам быстро привыкли и даже волшебным образом сделали их элементом собственного имиджа. А тот, кто их никогда не носил - тот и не будет.

Досье "СОЮЗа"

Инна Хамитова - клинический психолог, директор и соучредитель Центра системной семейной терапии. Член Европейской Психотерапевтической Ассоциации (EAP).