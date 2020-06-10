Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Новости

На Михаила Ефремова надели электронный браслет 20:08
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене 19:51
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 19:35
Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях 19:23
В Москве обрушился мост 19:17
Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция 19:15
В КЧР грудной младенец вылечился от коронавируса 19:11
Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на Mercedes-Benz S-Class 19:10
Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии 19:06
Дело Михаила Ефремова передадут в столичный главк МВД 19:05
РЖД модернизируют более 350 пассажирских вагонов 19:01
Рапота: России и Беларуси необходимы проекты для потомков 19:00
Росстат рассказал, как изменились цены с начала июня 19:00
Боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два боя между собой 18:34
Разрушеннный под Мурманском мост начали демонтировать 18:29
Белорусы примут участие в строительстве инфраструктуры космодрома Восточный 18:20
Опубликован график российских премьер Disney в кинотеатрах на 2020 год 18:20
Таинственный тевтонский замок на границе с Россией просветили радаром 18:18
Путин и Эрдоган обсудили коронавирус, Ливию и Сирию 18:17
В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек 18:08
В Крыму мать осудили за "воспитание" 14-летнего сына кочергой 18:08
Глава Крыма оценил шансы террористических атак с Украины 18:02
В Арктике возродят систему мониторинга вечной мерзлоты 17:40
Haval назвал новый кроссовер "Большой собакой" 17:25
В Германии в 2000-летней яме с мусором нашли фигурку богини Исиды 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
10.06.2020 19:39
Рубрика: Экономика

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Текст: Ольга Игнатова
Все работающие россияне 1 июля - в День голосования по поправкам в Конституцию - получат повышенную оплату. Об этом "Российской газете" сообщила глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она напомнила, что 1 июля в стране объявлен выходным. А оплата работы в выходные и нерабочие дни регламентируется 153 статьей Трудового кодекса.
Фото: Сергей Куксин
Удаленная работа получит тот же режим и правила оплаты, что и обычная

В частности, там закреплено, что конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. "По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит", - говорится также в ТК. Но в целом работа в официально установленный выходной всегда оплачивается в повышенном размере.

"Сейчас многие граждане волнуются, не потеряют ли они в заработке из-за установления новых нерабочих и праздничных дней. Нет, никто ничего не потеряет", - подчеркнула сенатор.

Нерабочим днем объявлено в стране и 24 июня.

В этот день пройдут военные парады и прозвучит артиллерийский салют. "Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в указе президента России Владимира Путина.

Экономика Работа Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин и Эрдоган обсудили коронавирус, Ливию и Сирию
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы
ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Симферополе
В отпуск надо будет взять с собой три справки
Будет ли продлена программа льготной ипотеки