Работающие 1 июля получат повышенную оплату

В частности, там закреплено, что конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. "По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит", - говорится также в ТК. Но в целом работа в официально установленный выходной всегда оплачивается в повышенном размере.

"Сейчас многие граждане волнуются, не потеряют ли они в заработке из-за установления новых нерабочих и праздничных дней. Нет, никто ничего не потеряет", - подчеркнула сенатор.

Нерабочим днем объявлено в стране и 24 июня.

В этот день пройдут военные парады и прозвучит артиллерийский салют. "Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в указе президента России Владимира Путина.