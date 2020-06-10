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10.06.2020 05:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым не намерена договариваться с актером

Жена погибшего в ДТП Сергея Захарова заявила, что не будет договариваться с представителями актера Михаила Ефремова, который спровоцировал аварию.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
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"Не хочу никакой мировой. Хотя бы половину из 12-ти лет пусть посидит", - об этом она сообщила в эфире Первого канала.

Жена погибшего уточнила, что с ней пока никто со стороны актера не выходил на связь. ДТП с участием внедорожника Jeep Grand Cherokee, которым управлял Ефремов, произошло вечером восьмого июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль протаранил фургон Lada, управлявший им 58-летний курьер Сергей Захаров впоследствии скончался в НИИ имени Склифосовского от полученных травм. Сам артист серьезных ран не получил. В настоящий момент Михаил Ефремов находится под домашним арестом - эту меру пресечения определил суд.

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