В Удмуртии закрыли дело по факту смерти ребенка с ДЦП у тела матери

В Удмуртии прекратили уголовное дело по факту смерти ребенка-инвалида в Можге у тела матери. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по республике.

Следователи детально изучили ситуацию, в том числе действия учителей, педагогов, участкового и сотрудников системы профилактики. Признаков преступных действий в их работе не выявили.

Напомним, происшествие случилось в декабре 2019 года. 51-летняя мать, которая в одиночку воспитывала сына с ДЦП, внезапно скончалась в своей квартире. Мальчик несколько дней провел рядом с ее телом, открыть дверь, поесть и позвать на помощь он не смог. На коляске добрался до кухни, открыл кран с водой, чтобы попить, но упал и подняться не сумел. Вода хлынула через край раковины. В результате подросток умер в разлившейся на полу воде от переохлаждения. Подтопа тоже никто не заметил, так как квартира была на первом этаже.

Все это время к семье не раз приходили учителя, но так как дозвониться до матери не получалось - уходили обратно. Тела обнаружили спустя несколько дней.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК России "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека". Известно, что семья была благополучной, мама занималась воспитанием ребенка, возила его на реабилитацию, регулярно ходила в органы соцзащиты.