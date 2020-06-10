Омский русский народный хор провел благотворительный концерт для врачей, борющихся с коронавирусом.

Из-за действующего в регионе режима самоизоляции он состоялся не в зале филармонии, а под окнами гостиничного комплекса "Иртыш", где разместили медицинский персонал четырех омских клиник. Медики не хотят рисковать здоровьем близких и временно проживают в гостинице.

Несмотря на усталость после смены, врачи и медсестры дружно высыпали на балконы. Многие не только поддерживали артистов аплодисментами, но и подпевали, и даже танцевали.

- Песня "Живет моя отрада в высоком терему" - это прямо про нас, - смеются врачи. И по окончании концерта дружно скандируют хору: - Спасибо!

Артисты довольны.

- Мы рады подарить свое творчество землякам, которые сейчас находятся на боевом посту, поддержать их в это непростое время, - поделилась с "РГ" директор коллектива Елена Ермакова. - Когда у людей хорошее настроение, неприятности и болезни отступают. Значит, все будет хорошо.

Это уже третий концерт под открытым небом для омских медиков. Врачи и медсестры, вынужденные нести вахту вдали от родных и близких, уже аплодировали квартетам "Премьер", "Тарские ворота", а также Омскому симфоническому оркестру.