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10.06.2020 06:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Песня против болезни

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 125(8179)
Омский русский народный хор провел благотворительный концерт для врачей, борющихся с коронавирусом.
"Когда у людей хорошее настроение, болезнь отступает". - уверены артисты. Фото: Омская филармония "Когда у людей хорошее настроение, болезнь отступает". - уверены артисты. Фото: Омская филармония
"Когда у людей хорошее настроение, болезнь отступает". - уверены артисты. Фото: Омская филармония

Из-за действующего в регионе режима самоизоляции он состоялся не в зале филармонии, а под окнами гостиничного комплекса "Иртыш", где разместили медицинский персонал четырех омских клиник. Медики не хотят рисковать здоровьем близких и временно проживают в гостинице.

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Несмотря на усталость после смены, врачи и медсестры дружно высыпали на балконы. Многие не только поддерживали артистов аплодисментами, но и подпевали, и даже танцевали.

- Песня "Живет моя отрада в высоком терему" - это прямо про нас, - смеются врачи. И по окончании концерта дружно скандируют хору: - Спасибо!

Артисты довольны.

- Мы рады подарить свое творчество землякам, которые сейчас находятся на боевом посту, поддержать их в это непростое время, - поделилась с "РГ" директор коллектива Елена Ермакова. - Когда у людей хорошее настроение, неприятности и болезни отступают. Значит, все будет хорошо.

Это уже третий концерт под открытым небом для омских медиков. Врачи и медсестры, вынужденные нести вахту вдали от родных и близких, уже аплодировали квартетам "Премьер", "Тарские ворота", а также Омскому симфоническому оркестру.

Общество Здоровье Культура Музыка Классика Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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