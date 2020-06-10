Хотя край начал постепенно выходить из режима самоизоляции, помощь добровольцев будет нужна еще долго. В период пандемии команда волонтеров увеличилась в несколько раз, теперь в ее рядах более 10 тысяч человек.

Энергия доброты

Никите Костоправкину 23 года, он будущий бизнес-аналитик, а ныне студент Московского авиационного института. Три года учился на дневном отделении, потом перевелся на заочное, вернулся в Краснодар, где стал региональным координатором организации "Деловая Россия". В волонтерах уже несколько лет.

- Друг в 2017 году позвал на субботник, во время которого высаживали кленовую аллею в Чистяковской роще, - вспоминает Никита. - Организатором выступала команда "Молодежки ОНФ". Вступил в ее ряды, на данный момент я волонтер штаба помощи "Мы вместе".

Основная работа и общественная в условиях пандемии оказались взаимосвязаны: он помогает предпринимателям оформить беспроцентные кредиты и параллельно привлекает представителей бизнеса к помощи нуждающимся.

- Многие предприниматели на постоянной основе занимаются социальной поддержкой, а когда тысячи людей лишились заработка, их помощь нуждающимся возросла многократно, - говорит собеседник. - Так, владелица сети пекарен из Краснодара Наталья Кононова помогает кормить волонтеров и обеспечивает обедами одиноких жителей Краснодара. На ее предприятии есть линия горячего питания, где готовили обеды, пользующиеся большим спросом. Но, когда большинство партнеров приостановили работу, товар оказался невостребованным. Однако Наталья не стала останавливать линию, только теперь вся продукция раздается бесплатно.

- Ежедневно наши ряды пополняют добровольцы, - говорит Костоправкин. - Сначала только таксисты предлагали помощь в доставке продуктов, а потом к ним присоединились жены предпринимателей. На своих машинах они развозили продуктовые наборы и обеды. Некоторые пожилые люди признаются: "Если бы не вы, не знаем, как бы выжили". Много светлых людей встретили мы в эти дни. Призываю не оставаться равнодушными к чужой беде. Энергия доброты, с которой ты делишься с другими, имеет свойство возвращаться. Поверьте, проверено на личном опыте.

Греков и его друзья

В начале 90-х Евгения Грекова и его Творческое объединение "Южная Волна" знали в Краснодаре: созданное им НКО проводило громкие правозащитные акции, рок-концерты на главной улице, жаркие дискуссии в клубе гражданского образования. Все стихло, когда Женя уехал в Москву, хотя "Южную волну" никто не закрывал. Просто, оставшись без лидера, она словно лишилась энергии. Больше десяти лет Греков провел в столице, где продолжил заниматься музыкой и творчеством. Лет шесть назад с семьей вернулся в Краснодар, к той деятельности, которой был увлечен в юности.

- С приятелями детства решили, что надо заботиться о своем микрорайоне, для чего создали "Союз жителей". В сентябре 2015 года нас позвали поучаствовать в "Ночи городских сообществ". Там были творческие коллективы, представители молодежных субкультур, тематические общественные объединения, в общем, близкие по духу люди. Вот так вернулся к общественной деятельности и вновь занялся объединением неравнодушных и творческих людей. Мы проводили выставки, благотворительные концерты, организовали несколько клубов по интересам.

Сейчас созданное Грековым "Волонтерское взаимодействие Кубани" объединяет 41 общественную инициативу, причем активнее всего добровольцы проявили себя именно в последние три месяца.

- Мы работаем, чтобы наладить взаимодействие волонтерских организаций, чтобы помогать друг другу: транспортом, оборудованием, информацией, - поясняет он. - У нас в списке 30 экипажей, которые бесплатно развозят продукты, лекарства и вещи по всему краю. При необходимости обмениваемся волонтерами, направляем их по тем адресам, где ждут помощи.

Некоторые пожилые люди признаются: "Если бы не вы, не знаем, как бы выжили"

Движение объединило негосударственные организации с разной целевой аудиторией. Например, "Открытая среда" помогает аутистам, а "Лаборатория света" - "Добрые руки" - пожилым людям, многодетным и одиноким матерям. В пандемию адресов беды стало гораздо больше. Информацию нередко черпают из соцсетей, к акциям теперь подключились музыканты, художники, "Добровольные пожарные Кубани", "Волонтеры на колесах", активисты объединения "Помоги городу" и других общественных организаций. Причем деньги соратники Грекова собирают лишь в крайних случаях.

- У многих благотворительных организаций есть свои сложившиеся партнерские отношения с бизнесом. Предприниматели выделяют продукты, вещи и транспорт. Это настоящие волонтерские организации, которые давно не рассчитывают на помощь государства, - поясняет Евгений.

По его словам, предприниматели, несмотря на кризис, оказывают помощь продуктами питания многодетным семьям, одиноким матерям и старикам: "Бизнесу все труднее помогать, но все равно старается. Есть у нас мясная лавка, которая раз в неделю выделяет 120 килограммов мяса многодетным семьям, 20-30 семей получают мясо, которое в другое время вообще не видят".

Кстати, если раньше с представителями официальных структур "неформальные" волонтеры практически не взаимодействовали, то теперь власти сами вышли на них со своими предложениями.

- Благодаря заместителю главы Краснодара Лилиане Егоровой оформили "красные пропуска" для автомобилей, которые развозят продукты по краю, - рассказывает Греков. - Теперь плотно сотрудничаем. Она сама предложила: если что - звоните, не стесняйтесь, общим делом ведь занимаемся.

"Светлая обитель" Ирины Поляковой

С начала пандемии в столице Кубани подопечные кризисного центра "Светлая обитель" стали шить защитные маски и раздавать нуждающимся. Эта автономная некоммерческая организация, созданная в рамках проекта "Благой дар Кубани" для помощи незащищенным слоям населения, предоставляет приют беременным и мамам, попавшим в беду.

- За два года у нас жили 22 женщины и 37 детей, у наших мам, попавшим сюда беременными, родились восемь малышей. И еще свыше 400 человек получили различную помощь, - рассказывает координатор центра врач-психолог Ирина Полякова.

Подопечные "Светлой обители" занимаются рукоделием - шьют сумки, расписывают пасхальные яйца и пряники. Декоративные изделия мастериц-самоучек продаются на православных ярмарках и в церковных лавках. Настоятель Свято-Ильиинского храма протоиерей Димитрий Болтонов в Екатеринодарской епархии возглавляет отдел по социальному служению. Кризисный центр под его особым покровительством.

- Бывают ситуации, в которых даже профессиональному психологу сложно разобраться, - говорит Полякова. - Тогда иду за советом к батюшке. Он сам многодетный отец, четверых детей воспитывает, поэтому всегда подскажет, как лучше поступить.

Одних "Светлая обитель" защищает от жестокости, побоев и унижения, другим позволяет преодолеть материальные трудности. Возможность проживания в центре на полном обеспечении женщины получают вне зависимости от национальности, вероисповедания, порой при отсутствии регистрации.

Слово и дело

В дни карантина группы добровольных помощников созданы при каждом храме Краснодара.

- Мы и раньше помогали одиноким прихожанам, а сейчас это особенно востребовано, - говорит православный волонтер Евгений. Хотя видим, что одинокие не брошены, их опекает соцзащита. Но всякое случается - у кого-то дети не могут сейчас приехать из другого города, и это настоящая проблема. Мы приезжаем, помогаем, даже если просто по дому что-то надо сделать. Старики радуются как дети. А недавно один пожилой житель пригородного поселка Лазурного так растрогался - вручил два килограмма очищенных орехов. Теперь вся община ест их и молится за его здоровье.

Прямая речь

Вениамин Кондратьев, губернатор Кубани:

- Карантин стал проверкой на человечность. Это в первую очередь относится к работе волонтеров. Их отличает умение принимать решения даже в самой неопределенной ситуации и брать ответственность на себя. Отряд из десяти тысяч волонтеров - потенциал Кубани, костяк, люди, на которых можно положиться. Они работают в качестве санитаров, регистраторов и операторов "горячих линий".

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