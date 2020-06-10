По центру Екатеринбурга прокатилась молодежь в бассейне

По проспекту Ленина в Екатеринбурге проехалась компания из двух девушек и двух парней в маленьком бассейне и под громкую музыку.

Выходкой отличились местные блогеры. Емкость с водой, в которой находились молодые люди, была в прицепе автомобиля. Во время поездки девушки танцевали под музыку. Видео опубликовали в Instagram.

- Открыли купальный сезон в центре Екатеринбурга, - написал в соцсети один из участников видео.

Кстати

Зимой 2019 года в Тюмени блогеры устраивали две странные выходки, которые выходят за пределы просто шалости и привлечения внимания к себе: одна компания проехалась по городу с оружием (ролик позже удалили), вторая инсценировала похищение девушки.