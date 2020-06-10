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10.06.2020 13:26
Рубрика: Легковые авто

Угонщик хотел уехать через двери автосалона, но застрял

Текст: Константин Руссов
Фото: www.reddit.com Фото: www.reddit.com
Фото: www.reddit.com

В городе О"Фаллон, штат Иллинойс, злоумышленники не слишком деликатным образом проникли в автосалон и попытались угнать Dodge Challenger. Вероятно, они хотели повторить знаменитую сцену из фильма "Угнать за 60 секунд", но что-то пошло не так.

По словам полиции О"Фаллона, преступники разбили витрину дилерского центра тяжёлым предметом. Их внимание привлёк Dodge Challenger нежно голубого цвета. Ещё бы, автомобиль был в спецверсии, посвящённой 50-летию модели.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Challenger довольно широк в плечах, но угонщики это почему-то не учли или были не слишком адекватны, чтобы оценить свой план: попытка выехать через двери салона предсказуемо обернулась фиаско. Возможно, расчёт был на мощность автомобиля и хлипкость дверной рамы.

Фотографию застрявшего Dodge Challenger опубликовал в Reddit сотрудник автосалона Auffenberg Chrysler Dodge Jeep Ram. Пост собрал более 2 тысяч комментариев, среди которых был резонный вопрос: как дилер поступит с этим автомобилем - отремонтирует или будет продавать в таком виде, а если машина будет после ремонта, то какой статус у неё будет при продаже. Кто-то высказался, что починят и реализуют как "не бит, не крашен".

Ранее "РГ" рассказывала про то, что из автосалона был угнан редкий Alpina V8 Roadster, который мародёры разбили о столб, не справившись с управлением.

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