Угонщик хотел уехать через двери автосалона, но застрял

В городе О"Фаллон, штат Иллинойс, злоумышленники не слишком деликатным образом проникли в автосалон и попытались угнать Dodge Challenger. Вероятно, они хотели повторить знаменитую сцену из фильма "Угнать за 60 секунд", но что-то пошло не так.

По словам полиции О"Фаллона, преступники разбили витрину дилерского центра тяжёлым предметом. Их внимание привлёк Dodge Challenger нежно голубого цвета. Ещё бы, автомобиль был в спецверсии, посвящённой 50-летию модели.

Challenger довольно широк в плечах, но угонщики это почему-то не учли или были не слишком адекватны, чтобы оценить свой план: попытка выехать через двери салона предсказуемо обернулась фиаско. Возможно, расчёт был на мощность автомобиля и хлипкость дверной рамы.

Фотографию застрявшего Dodge Challenger опубликовал в Reddit сотрудник автосалона Auffenberg Chrysler Dodge Jeep Ram. Пост собрал более 2 тысяч комментариев, среди которых был резонный вопрос: как дилер поступит с этим автомобилем - отремонтирует или будет продавать в таком виде, а если машина будет после ремонта, то какой статус у неё будет при продаже. Кто-то высказался, что починят и реализуют как "не бит, не крашен".

Ранее "РГ" рассказывала про то, что из автосалона был угнан редкий Alpina V8 Roadster, который мародёры разбили о столб, не справившись с управлением.