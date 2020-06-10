В Беларуси упростят получение иностранной безвозмездной помощи

Создать наиболее благоприятные условия для получения зарубежной безвозмездной помощи предполагает майский декрет президента Беларуси, который выносят в ближайший четверг на рассмотрение депутатов профильная комиссия нижней палаты парламента республики.

Параллельно с упрощением данной процедуры в стране будет усилен контроль за ее целевым использованием, пояснила 10 июня депутат Наталья Голуб. В декрете, по ее словам, вводится двухуровневая система принятия решений об освобождении иностранной безвозмездной помощи от налогов. Упрощается и порядок согласования целей ее использования.

Впредь "управлением делами президента будут приниматься решения только по бесспорным, не вызывающим сомнения целям использования помощи. Решения о направлении помощи на другие цели и освобождении ее от налогов будут приниматься межведомственной комиссией", - сообщила парламентарий, слова которой цитирует БЕЛТА.

Правда, она добавила, что окончательное "принятие решений об использовании помощи на заявленные цели возможно только при наличии положительного заключения КГБ, а для предоставления налоговых льгот - заключения компетентного органа".

Кроме того, констатировала Голуб, декретом вводится обязанность органов, выдавших заключения, совместно с исполкомами, на территории которых используется помощь, проводить анализ достижения ожидаемой экономической или социальной эффективности.

Она полагает, что введение комплекса мер, регулирующих взаимодействие контролирующих и местных органов, "призвано обеспечить организационное единство их действий по предупреждению нецелевого использования иностранной безвозмездной помощи".