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10.06.2020 20:30
Рубрика: Власть

В Совфеде разъяснили вопросы оплаты труда гражданам 1 июля

Текст: Галина Мисливская
Те, кто будет работать 1 июля - в день голосования по поправкам в Конституцию, - получат оплату в повышенном размере, заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере", - сказала она ТАСС. "Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется ст. 153 ТК РФ, особенности оплаты связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников", - пояснила сенатор.

Фото: РИА Новости
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Святенко также напомнила, что неработающие в день общероссийского голосования граждане также сохранят свою заработную плату.

Ранее президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Согласно закону о поправках, день голосования должен быть выходным. При этом дополнительный выходной не будут компенсировать за счет других праздничных и нерабочих дней.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

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