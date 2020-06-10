В Совфеде разъяснили вопросы оплаты труда гражданам 1 июля

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере", - сказала она ТАСС. "Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется ст. 153 ТК РФ, особенности оплаты связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников", - пояснила сенатор.

Святенко также напомнила, что неработающие в день общероссийского голосования граждане также сохранят свою заработную плату.

Ранее президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Согласно закону о поправках, день голосования должен быть выходным. При этом дополнительный выходной не будут компенсировать за счет других праздничных и нерабочих дней.