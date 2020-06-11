Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России

Audi e-tron почти добрался до России: компания объявила старт предзаказов на первый электрический SUV марки и назвала цену. "Немец" оказался не дороже британского Jaguar I-Pace и доступнее Tesla Model Y.

Audi e-tron оснащается парой электродвигателей, суммарная отдача которых составляет 408 л.с. Тяговая батарея ёмкостью 95 кВт*ч позволяет проезжать без подзарядки более 400 км (цикл WLTP).

В стандартной комплектации Audi e-tron оснащён адаптивной подвеской, светодиодной оптикой, 19-дюймовыми колёсными дисками, 2-зонным климат-контролем, парковочным ассистентом с передними и задними датчиками парковки, электроприводом крышки багажника, многофункциональным рулевым колесом с подогревом, передними креслами с электрорегулировкой и подогревом, автодоводчиком дверей, мультимедийным комплексом MMI.

Фото: Пресс-служба Audi.

Цена на Audi e-tron в исполнении Advance - 5 595 000 рублей. Также для электрического SUV доступны ещё две линии оснащения: Sport и Design. Опционально кроссовер можно заказать с виртуальными камерами заднего вида, установленными вместо боковых зеркал.

Напомним, в России можно купить электрический Jaguar I-Pace, который, надо заметить, на порядок компактнее Audi e-tron, минимум за 5 946 000 рублей. Цены на полноприводный Tesla Model Y в среднем стартуют от 5.8 миллиона рублей.