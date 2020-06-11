Как учителя будут работать и отдыхать летом

- Организаторами ЕГЭ считаются учителя. Все вопросы, связанные с отпусками, проработаны, - подчеркнул министр. - Кто-то выйдет из отпуска, будет дополнительная доплата. Если вопросы остаются, нужно обращаться в Министерство просвещения, мы возьмем вопрос на контроль. Мы эти вопросы обсудили с профсоюзом работников образования.

По словам Сергея Кравцова, нужно понимать, что все эти решения были вынужденными.

- Мы исходим из заботы о здоровье учеников. Было принято решение правительства, которое позволяет выдать аттестаты учащимся 9 и 11 классов по текущим оценкам, - подчеркнул Сергей Кравцов.