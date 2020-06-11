Как учителя будут работать и отдыхать летом

ЕГЭ начнется 29 июня с пробного экзамена. 30 июня тоже будет пробный экзамен. 3 июля на ЕГЭ уже придут выпускники. Как будут работать и отдыхать учителя в это время? На этот вопрос ответил министр просвещения Сергей Кравцов на онлайн брифинге в "Интерфакс".
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- Организаторами ЕГЭ считаются учителя. Все вопросы, связанные с отпусками, проработаны, - подчеркнул министр. - Кто-то выйдет из отпуска, будет дополнительная доплата. Если вопросы остаются, нужно обращаться в Министерство просвещения, мы возьмем вопрос на контроль. Мы эти вопросы обсудили с профсоюзом работников образования.
По словам Сергея Кравцова, нужно понимать, что все эти решения были вынужденными.
- Мы исходим из заботы о здоровье учеников. Было принято решение правительства, которое позволяет выдать аттестаты учащимся 9 и 11 классов по текущим оценкам, - подчеркнул Сергей Кравцов.