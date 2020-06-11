Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 июня 2020 года № 340 "О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края и признании утратившими силу отдельных постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 марта 2020 г. № 6 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах", предписанием главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 10 июня 2020 г. № 15, предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 11 июня 2020 г. № 23-00-08/5-10095-2020, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2:

в подпункте 1:

абзац "проведение на территории Краснодарского края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, деловых, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах и в иных местах массового посещения граждан;" изложить в следующей редакции:

"проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с числом участников свыше 50 человек, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

абзац "проведения тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации на территории организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации;" изложить в следующей редакции:

"проведения тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации на территории организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, членов спортивных сборных команд Краснодарского края, спортсменов профессиональных спортивных клубов, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, за исключением проведения занятий организациями, осуществляющими спортивную подготовку;";

в абзаце "проведения с 21 июня 2020 г. профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием не более 10 % зрителей от вместимости спортивного объекта;" слова "с 21 июня 2020 г." заменить словами "с 19 июня 2020 г.";

абзац "деятельность объектов розничной торговли, за исключением: аптек и аптечных пунктов; объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в распоряжении Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р; объектов розничной торговли похоронными принадлежностями; объектов розничной торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; объектов розничной торговли товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения; продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условиями доставки; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли (в том числе стационарных объектов розничной торговли, расположенных на территориях ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных ярмарок, рынков (в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых центров));" изложить в следующей редакции:

"деятельность объектов розничной торговли, за исключением: аптек и аптечных пунктов; объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в распоряжении Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р; объектов розничной торговли похоронными принадлежностями; объектов розничной торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; объектов розничной торговли товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения; продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условиями доставки; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли; иных случаев, установленных настоящим подпунктом;";

абзац "деятельность ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных ярмарок, рынков (в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых центров), за исключением осуществляющих реализацию продовольственных товаров, семян и саженцев;" изложить в следующей редакции:

"деятельность ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных ярмарок, рынков (в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых центров) (далее - рынки), за исключением: рынков, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, семян и саженцев; рынков открытого типа (на территории которых осуществляется торговая деятельность через нестационарные торговые объекты, не имеющие торговых залов и не расположенные в зданиях, строениях, сооружениях); объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м, расположенных в крытых ярмарках, выставках-ярмарках, универсальных ярмарках, рынках (в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых центров) общей площадью не более 3000 кв. м;";

абзац "деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, осуществляющих доступ в помещения вышеуказанных объектов розничной торговли посредством отдельного входа; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;" изложить в следующей редакции:

"деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, осуществляющих доступ в помещения вышеуказанных объектов розничной торговли посредством отдельного входа; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли; объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв. м, расположенных в торгово-развлекательных комплексах, торгово-развлекательных центрах, многофункциональных торгово-развлекательных комплексах, многофункциональных торгово-развлекательных центрах общей площадью не более 3000 кв. м;";

абзац "перевозки транспортом общего пользования, не соответствующие режимам, указанным в пунктах 814 - 816 настоящего постановления;" изложить в следующей редакции:

"перевозки транспортом общего пользования, не соответствующие режимам, указанным в пунктах 814, 816 настоящего постановления;";

дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:

"7) запретить транзитный проезд автомобильного транспорта по территориям населенных пунктов Краснодарского края, за исключением проезда по автомобильным дорогам, проходящим через населенные пункты Краснодарского края, в случае отсутствия иных автомобильных дорог в объезд населенных пунктов и с соблюдением требований подпункта 8 настоящего пункта;

8) установить, что:

лицам, имеющим намерение осуществить транзитный проезд автомобильным транспортом по территории Краснодарского края, при въезде в Краснодарский край министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края выдается пропуск на транспортное средство синего цвета в порядке и по форме, им установленным;

при въезде на территорию Краснодарского края с территории Республики Адыгея пропуск, предусмотренный настоящим подпунктом, не требуется;

выданные до 12 июня 2020 г. в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" пропуска на транспортные средства синего цвета сохраняют свое действие.";

2) пункт 87 дополнить абзацем следующего содержания:

"бронирования мест, приема и размещения потребителей соответствующих услуг гостиницами и иными средствами размещения с номерным фондом не более 50 гостиничных номеров при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

3) пункт 815 исключить.

2. Внести в распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 74-р "О мерах по реализации постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" следующие изменения:

1) в наименовании:

слово "постановлений" заменить словом "постановления";

слова "и от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" исключить;

2) в преамбуле:

слово "постановлениями" заменить словом "постановлением";

слова "и от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" исключить;

3) в пункте 1 слова "постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" (далее - постановления № 129 и № 185)" заменить словами "постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее -постановление № 129)";

4) в пункте 2:

слова "постановлениями № 129 и № 185" заменить словами "постановлением № 129";

слова ", а также соблюдением ограничительных мероприятий (карантина), предусмотренных постановлением № 185" исключить;

5) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"1) организовать мониторинговые группы по исполнению подпунктов 7, 8 пункта 2, пунктов 814, 816 постановления № 129;";

6) в подпункте 2 пункта 5 и пункте 7 слова "постановлениями № 129 и № 185" заменить словами "постановлением № 129".

3. Признать утратившими силу:

1) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края";

2) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 апреля 2020 г. № 189 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края";

3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 апреля 2020 г. № 194 "О продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края";

4) пункт 3 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 апреля 2020 г. № 215 "О продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края";

5) пункт 3 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 апреля 2020 г. № 235 "О продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края";

6) пункт 3 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 апреля 2020 г. № 255 "О продлении режима "Повышенная готовность" и срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края";

7) пункт 3 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2020 г. № 266 "О продлении режима "Повышенная готовность" и срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края";

8) пункт 2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 мая 2020 г. № 269 "О внесении изменений в постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края";

9) пункт 4 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 мая 2020 г. № 287 "О продлении режима "Повышенная готовность" и срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края";

10) пункт 2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2020 г. № 304 "О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края";

11) пункт 3 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июня 2020 г. № 318 "О продлении режима "Повышенная готовность" и срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края".

4. Организациям и индивидуальным предпринимателям, возобновляющим свою деятельность (эксплуатацию объектов), осуществить подготовительные мероприятия, направленные на соблюдение действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также требований и ограничений, установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

7. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 12 июня 2020 г., за исключением абзацев восьмого - одиннадцатого подпункта 1 пункта 1, которые вступают в силу с 0 часов 00 минут 13 июня 2020 г.; абзацев двенадцатого и тринадцатого подпункта 1 пункта 1, которые вступают в силу с 0 часов 00 минут 15 июня 2020 г.; пункта 4, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







