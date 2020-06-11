Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью руководителя корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина о недавно состоявшемся запуске американского корабля Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС).

Английский перевод этого материала был опубликован на сайте "Роскосмоса", ссылку на который опубликовал в своем Twitter журналист Эрик Бергер. В частности, он процитировал фрагмент статьи, в котором Рогозин сравнивает предоставленный Россией американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на МКС с бесценными картинами Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана.

"Это нечто!" - написал Маск в комментарии под этой публикацией. Он отметил также, что разработанные в 80-х годах успешные советские кислородно-водородные двигатели сподвигли его на создание кислородно-метанового двигателя Raptor, который, как утверждает Маск, имеет больший импульс.

Напомним, 30 мая компания SpaceX отправила на орбиту Crew Dragon с экипажем на борту. На следующий день пилотируемый корабль с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к станции. После успешной стыковки экипаж перешел на МКС.