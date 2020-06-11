Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции"

Принят Государственной Думой 22 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года

Статья 1

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 1, ст. 1; 2002, N 7, ст. 630; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 13, ст. 1184; N 30, ст. 3616; 2014, N 19, ст. 2305; 2016, N 27, ст. 4211) дополнить статьей 142 следующего содержания:

"Статья 142. Особенности доставки обязательного экземпляра в отдельных случаях

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части Правительство Российской Федерации вправе установить особенности, касающиеся сроков и порядка доставки обязательного экземпляра, а также количества предоставляемых обязательных экземпляров, на период действия указанных обстоятельств.".

Статья 2

Внести в статью 15 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1929; N 48, ст. 4566; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 53, ст. 5017; 2005, N 52, ст. 5594; 2006, N 50, ст. 5285; 2009, N 30, ст. 3739; 2013, N 19, ст. 2313) следующие изменения:

1) в части первой:

а) в абзаце втором слова "1 500 рублей по уходу за первым ребенком и 3 000 рублей по уходу за вторым ребенком и последующими детьми" заменить словами "6 752 рубля";

б) в абзаце четвертом слова "1 500 рублей по уходу за первым ребенком и 3 000 рублей по уходу за вторым ребенком и последующими детьми" заменить словами "6 752 рубля", слова "6 000 рублей" заменить словами "13 504 рубля";

2) части четвертую и пятую признать утратившими силу.

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2001, N 53, ст. 5022; 2002, N 30, ст. 3026; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3113; 2006, N 1, ст. 20; 2007, N 1, ст. 11; N 31, ст. 3994; N 49, ст. 6063; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 21; N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; 2011, N 30, ст. 4566; 2012, N 53, ст. 7584; 2013, N 30, ст. 4065; 2015, N 1, ст. 43, 47; N 27, ст. 3973; 2016, N 26, ст. 3871; N 27, ст. 4194; 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 17; N 49, ст. 7520; N 53, ст. 8486; 2019, N 52, ст. 7799) следующие изменения:

1) в пункте 12 статьи 8:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"12. Перевозки автомобильным транспортом этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции осуществляются организациями, имеющими в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении транспортные средства, оснащенные оборудованием для учета объема перевозок такой продукции. Автомобильный транспорт и оборудование для учета объема перевозок указанной продукции должны соответствовать требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

б) в абзаце втором слова "в абзаце пятом" заменить словами "в абзацах пятом и восьмом";

в) абзац третий признать утратившим силу;

2) в пункте 3 статьи 9:

а) в абзаце четвертом слова "и железнодорожным подвижным составом" исключить;

б) в абзаце седьмом слова "в абзаце пятом" заменить словами "в абзацах пятом и восьмом";

3) пункт 1 статьи 18 дополнить абзацами следующего содержания:

"международных автомобильных перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, осуществляемых иностранными перевозчиками - юридическими лицами (за исключением иностранных перевозчиков государств - членов ЕАЭС), если пункт отправления находится на территории Российской Федерации, а пункт назначения - за пределами таможенной территории ЕАЭС;

производства спиртосодержащей продукции в виде полиграфических красок, лаков, красителей для мебельной промышленности при наличии заключения о подтверждении производства такой промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного в соответствии с правилами, установленными Правительством Российской Федерации.";

4) в пункте 2 статьи 25:

а) абзац первый после слов "в подпунктах 1 - 3, 8" дополнить словами "и 9";

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

"Изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, указанные в подпунктах 1 - 3, 8 и 9 пункта 1 настоящей статьи и (или) явившиеся предметом административного правонарушения, а также сырье, полуфабрикаты, производственная, транспортная, потребительская тара (упаковка), этикетки, средства укупорки потребительской тары, используемые для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, федеральные специальные марки и акцизные марки (в том числе поддельные) для маркировки алкогольной продукции, указанные в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи, подлежат уничтожению по решению суда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, указанные в подпунктах 1 - 3, 8 и 9 пункта 1 настоящей статьи и (или) явившиеся предметом административного правонарушения, направляются на переработку и (или) использование.";

5) в абзаце сорок пятом пункта 1 статьи 26 слова "и железнодорожным подвижным составом" исключить.

Статья 4

Пункт 41 статьи 29 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 1998, N 48, ст. 5849; 2016, N 1, ст. 56) дополнить абзацами следующего содержания:

"Решение высшего органа управления некоммерческой организацией в 2020 году может быть принято путем проведения заочного голосования независимо от наличия в уставе некоммерческой организации порядка заочного голосования по следующим вопросам:

образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации (для некоммерческих организаций, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту).".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2007, N 7, ст. 833; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 19, ст. 2281; 2016, N 10, ст. 1323; 2018, N 24, ст. 3416; 2020, N 14, ст. 2028) следующие изменения:

1) в абзаце пятом части третьей статьи 41 слово "четвертым," исключить, слова "шестым - девятым" заменить словами "шестым - восьмым";

2) в статье 118:

а) часть первую после слов "договора о реализации туристского продукта" дополнить словами ", заключенного туроператором или турагентом с туристом и (или) иным заказчиком,";

б) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"В случае возникновения обстоятельств или принятия иностранным государством решения, указанных в части первой настоящей статьи, Правительство Российской Федерации вправе принять решения:

об изменении сроков перечисления ежегодного взноса туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, в фонд персональной ответственности туроператора;

об уменьшении размера ежегодного взноса туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, в фонд персональной ответственности туроператора.".

Статья 6

Воздушный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 30, ст. 3290; 2007, N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6075; 2011, N 50, ст. 7351; 2012, N 25, ст. 3268; 2013, N 23, ст. 2882; 2014, N 16, ст. 1836; N 30, ст. 4254; 2016, N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4777; N 49, ст. 7310; N 50, ст. 7547; 2020, N 8, ст. 915) дополнить статьей 1072 следующего содержания:

"Статья 1072. Особенности изменения и расторжения договора воздушной перевозки пассажира в отдельных случаях

1. Правительство Российской Федерации при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части вправе установить на соответствующей территории особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

2. В случае отказа пассажира от воздушной перевозки при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части уплаченная за воздушную перевозку провозная плата подлежат возврату в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.".

Статья 7

Статью 185 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2207) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Правительство Российской Федерации при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части вправе установить на соответствующей территории особенности исполнения договора перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить плату за проезд пассажира и плату за провоз его багажа в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

В случае отказа пассажира от перевозки при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части уплаченные плата за проезд и плата за провоз багажа подлежат возврату в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.".

Статья 8

Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 11, ст. 1001; 2012, N 31, ст. 4320; 2014, N 49, ст. 6928) следующие изменения:

1) статью 95 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Правительство Российской Федерации при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части вправе установить на соответствующей территории особенности исполнения договора перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить плату за проезд пассажира и за провоз его багажа в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

В случае отказа пассажира от перевозки при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части уплаченная плата за проезд и за провоз багажа подлежит возврату в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.";

2) пункт 4 статьи 97 дополнить предложением следующего содержания: "При перевозке туриста по туристскому маршруту путевка формируется как туристский продукт в соответствии с законодательством Российской Федерации о туристской деятельности.".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945; 2017, N 31, ст. 4830; 2020, N 14, ст. 2028; Российская газета, 2020, 29 апреля) следующие изменения:

1) статью 91 дополнить пунктами 31 - 35 следующего содержания:

"31. Если по поданному в течение срока действия моратория заявлению должника - индивидуального предпринимателя, на которого распространяется действие моратория, введена процедура реструктуризации долгов гражданина или по поданному в течение срока действия моратория заявлению должника - юридического лица, на которого распространяется действие моратория, введена процедура наблюдения, такие должники в срок не ранее даты проведения первого собрания кредиторов вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о предоставлении судебной рассрочки. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

1) доходы должника за отчетный период календарного года, в котором возбуждено дело о банкротстве, на двадцать процентов и более ниже доходов должника за аналогичный период предыдущего календарного года. В случае, если на момент возбуждения дела о банкротстве должника не истек ни один отчетный период, сравниваются доходы должника за два года, предшествующие году возбуждения дела о банкротстве;

2) отсутствует задолженность по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также задолженность по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору;

3) собрание кредиторов приняло решение не заключать мировое соглашение или воздержалось от принятия такого решения;

4) отсутствуют заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные до даты введения моратория и возвращенные арбитражным судом в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

5) заявление должника о признании его банкротом подано не ранее чем через один месяц после даты введения моратория.

32. Условия судебной рассрочки, указанной в пункте 31 настоящей статьи, должны предусматривать:

1) изменение сроков уплаты обязательств, являющихся просроченными на дату возбуждения дела о банкротстве, а также обязательств, подлежащих включению в реестр требований кредиторов, срок исполнения которых наступает не позднее чем через один год с даты предоставления судебной рассрочки;

2) исполнение обязательств, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, ежемесячно равными долями в течение одного года;

3) право доступа кредиторов, сумма требований каждого из которых превышает десять процентов совокупной задолженности (за исключением заинтересованных по отношению к должнику лиц), включенной в реестр требований кредиторов, к информации об имуществе, имущественных правах и обязательствах должника в течение срока действия судебной рассрочки и обязанность должника предоставлять ее указанным кредиторам в разумный срок;

4) начисление предусмотренных договором процентов на период действия судебной рассрочки, превышающий один год (если начисление таких процентов в договоре не предусмотрено, начисляются проценты в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в период действия судебной рассрочки);

5) обязанность должника предоставлять кредиторам, указанным в подпункте 3 настоящего пункта, отчет об исполнении судебной рассрочки не реже одного раза в квартал;

6) наступление последствий, предусмотренных абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона;

7) прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до предоставления судебной рассрочки.

33. Исполнение части обязательств, которые подлежат включению в реестр требований кредиторов, на которые не распространяется судебная рассрочка, осуществляется в сроки, указанные в соответствующих договорах, либо в сроки, установленные законом.

Сроки, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 32 настоящей статьи, составляют два года, если доходы должника за отчетный период календарного года, в котором возбуждено дело о банкротстве, на пятьдесят процентов и более ниже доходов должника за аналогичный период предыдущего календарного года. В случае, если на момент возбуждения дела о банкротстве не истек ни один отчетный период, сравниваются доходы должника за два года, предшествующие году возбуждения дела о банкротстве.

Если должник относится к стратегическим предприятиям и организациям и имеются обстоятельства, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, указанные сроки составляют три года.

34. При предоставлении судебной рассрочки на сроки, указанные в абзацах втором и третьем пункта 33 настоящей статьи, должник должен предоставить кредиторам, требования которых не обеспечены залогом имущества должника, обеспечение в виде банковской гарантии и (или) залога имущества должника или третьих лиц, рыночная стоимость которого должна быть определена оценщиком.

35. Судебная рассрочка распространяется на требования всех кредиторов, в том числе не включенные в реестр требований кредиторов (независимо от условий договора, предусматривающих досрочное наступление сроков исполнения обязательства и иные неблагоприятные для должника последствия в связи с изменением его финансового состояния, нарушением графика платежей и (или) введением в отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве).

На основании заявления должника о предоставлении судебной рассрочки арбитражный суд выносит определение, содержащее условия предоставления судебной рассрочки, производство по делу о банкротстве прекращается. Определение о предоставлении судебной рассрочки может быть обжаловано.

В случае несоблюдения условий судебной рассрочки арбитражный суд по ходатайству кредиторов выносит определение об отмене судебной рассрочки в отношении всех кредиторов, производство по делу о банкротстве возобновляется, за исключением случаев, если в отношении должника введена процедура, применяемая в новом деле о банкротстве.

При возобновлении производства по делу о банкротстве в отношении должника вводится процедура, которая применяется в деле о банкротстве и в ходе которой была предоставлена судебная рассрочка.

В случае вынесения арбитражным судом определения об отмене судебной рассрочки или возбуждения нового дела о банкротстве при наличии неисполненной ранее предоставленной судебной рассрочки периоды, предусмотренные статьями 612 и 613 настоящего Федерального закона, исчисляются с даты введения моратория и включают в себя соответствующие период до даты введения моратория, период действия моратория, период до даты вынесения арбитражным судом определения об отмене судебной рассрочки или до даты возбуждения нового дела о банкротстве при наличии неисполненной ранее предоставленной судебной рассрочки.";

2) статью 216 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Положения пунктов 2 и 4 настоящей статьи не применяются к индивидуальному предпринимателю, если по результатам завершения в отношении его процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры в составе непогашенной задолженности более пятидесяти процентов составляет задолженность, которая образовалась в период действия моратория, установленного в соответствии со статьей 91 настоящего Федерального закона, и (или) на которую была предоставлена судебная рассрочка, предусмотренная пунктом 31 статьи 91 настоящего Федерального закона, и (или) в отношении которой было заключено мировое соглашение в ходе дела, возбужденного в период действия моратория, о чем указывается в соответствующем судебном акте.".

Статья 10

Статью 82 Федерального закона от 10 января 2003 года N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170; 2015, N 14, ст. 2021) дополнить частями шестнадцатой и семнадцатой следующего содержания:

"Правительство Российской Федерации при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части вправе установить на соответствующей территории особенности исполнения договора перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить плату за проезд пассажира и за провоз его багажа в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

В случае отказа пассажира от перевозки при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части уплаченная плата за проезд и за провоз багажа подлежит возврату в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.".

Статья 11

Статью 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; 2016, N 27, ст. 4306; 2017, N 25, ст. 3595) дополнить частью 17 следующего содержания:

"17. До 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационных фондов.".

Статья 12

Части 3 и 4 статьи 112 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2009, N 30, ст. 3739) признать утратившими силу.

Статья 13

Часть 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2011, N 27, ст. 3880; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28) дополнить словами ", если иное не предусмотрено Правительством Российской Федерации".

Статья 14

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2011, N 29, ст. 4287; 2014, N 30, ст. 4217; 2015, N 1, ст. 29; N 10, ст. 1427; N 27, ст. 3945; 2016, N 1, ст. 13, 45; 2019, N 8, ст. 715) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 40 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) распространения на должника моратория на возбуждение дел о банкротстве, предусмотренного статьей 91 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".";

2) часть 1 статьи 101 дополнить пунктом 19 следующего содержания:

"19) единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка, выплачиваемая в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года N 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".".

Статья 15

Статью 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3615; 2009, N 29, ст. 3586; 2013, N 27, ст. 3436; 2015, N 27, ст. 3949; 2018, N 28, ст. 4149) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. В случае приобретения субъектом малого или среднего предпринимательства арендуемого имущества в рассрочку продавец обязан в течение тридцати дней со дня обращения субъекта малого или среднего предпринимательства заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи недвижимого имущества, заключенному до принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органом местного самоуправления в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования. Такое дополнительное соглашение должно предусматривать отсрочку уплаты платежей, предусмотренных в 2020 году, на срок от шести до двенадцати месяцев (далее - отсрочка). Проценты, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется отсрочка, в период предоставления отсрочки не начисляются. Штрафы, неустойки или иные меры ответственности в связи с несоблюдением субъектом малого или среднего предпринимательства изначально установленных договором купли-продажи недвижимого имущества порядка и сроков внесения платы за приобретаемое в рассрочку арендуемое имущество, в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором, в период предоставления отсрочки не применяются. Установление дополнительных платежей, подлежащих уплате субъектом малого или среднего предпринимательства в связи с предоставлением отсрочки, в том числе за заключение дополнительного соглашения, указанного в настоящей части, не допускается.".

Статья 16

Статью 43 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2016, N 27, ст. 4219) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Особенности организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также порядок сбора и учета информации о распространении заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и состав такой информации (в том числе о лицах, которым оказывается медицинская помощь, и иных лицах) устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Статья 17

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4346; 2018, N 1, ст. 64) следующие изменения:

1) часть 12 статьи 4 признать утратившей силу;

2) главу 5 дополнить статьей 291 следующего содержания:

"Статья 291. Изменение маршрута регулярных перевозок и прекращение осуществления регулярных перевозок в отдельных случаях

1. В случае принятия в соответствии с законодательством Российской Федерации мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения или по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, повлекших ограничение использования отдельных остановочных пунктов маршрута регулярных перевозок, и (или) ограничение использования отдельных участков автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, и (или) существенное сокращение объемов перевозок по маршруту регулярных перевозок, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по данному маршруту, вправе на срок действия этих мер принять решение об изменении данного маршрута в отношении пути следования транспортных средств, их класса и (или) характеристик, перечня остановочных пунктов, сокращения количества выполняемых рейсов либо о прекращении осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, если иное не предусмотрено указанными мерами.

2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, принявшие в соответствии с частью 1 настоящей статьи решение об изменении маршрута регулярных перевозок или о прекращении осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, обязаны в день принятия такого решения уведомить об этом установившие данный маршрут уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления и владельцев остановочных пунктов, включенных в состав данного маршрута. Указанные владельцы обязаны организовать размещение в остановочных пунктах информации о соответствующем изменении маршрута или прекращении осуществления регулярных перевозок по маршруту, а также об основаниях для принятия такого решения.

3. Если изменение маршрута регулярных перевозок осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены частями 1 и 2 настоящей статьи, положения части 9 статьи 4, части 2 статьи 12, части 6 статьи 13, части 7 статьи 27 и пунктов 7 и 8 части 1 статьи 29 настоящего Федерального закона к регулярным перевозкам по измененному маршруту регулярных перевозок не применяются.";

3) в статье 39:

а) в части 9 слова "не может превышать пять лет" заменить словами "не может превышать семь лет";

б) дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. Если срок действия договора, на основании которого осуществляются регулярные перевозки, частично или полностью оплачиваемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, и который заключен до дня вступления в силу статьи 14 настоящего Федерального закона, истекает до окончания срока, указанного в части 9 настоящей статьи, действие такого договора по соглашению сторон может быть продлено на срок, не превышающий срока, указанного в части 9 настоящей статьи.".

Статья 18

Статью 4 Федерального закона от 28 ноября 2015 года N 330-ФЗ "О проставлении апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 48, ст. 6696) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Правительством Российской Федерации могут быть установлены особенности обращения с запросом о проставлении апостиля, проставления апостиля и направления запросов, предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона, в электронном виде и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, ведения реестра апостилей в электронном виде, обеспечения дистанционного доступа к сведениям о проставленных апостилях.".

Статья 19

Внести в Федеральный закон от 31 декабря 2017 года N 507-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 91) следующие изменения:

1) в статье 7:

а) в части 2 слова "до 1 июня 2020 года" заменить словами "до 1 июня 2023 года";

б) в части 3 слова "не позднее 1 января 2021 года" заменить словами "не позднее 1 января 2024 года";

2) в части 2 статьи 8 слова "с 1 января 2021 года" заменить словами "с 1 января 2024 года".

Статья 20

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082; 2019, N 18, ст. 2207) следующие изменения:

1) дополнить статьей 71 следующего содержания:

"Статья 71. Порядок исчисления сроков, устанавливаемых законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании и иными правовыми актами Российской Федерации в сфере таможенного регулирования

1. Срок, установленный законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании и иными правовыми актами Российской Федерации в сфере таможенного регулирования, определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно наступить, или на действие, которое должно быть совершено.

2. В случае, если законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании и иными правовыми актами Российской Федерации в сфере таможенного регулирования не установлен специальный порядок исчисления сроков, для определения начала и окончания сроков, определенных периодом времени, в законодательстве Российской Федерации о таможенном регулировании и иных правовых актах Российской Федерации в сфере таможенного регулирования применяются правила, предусмотренные частями 3 - 9 настоящей статьи.

3. Течение срока, определенного периодом времени, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день после календарной даты или дня наступления события, которыми определено его начало, а исчисляемого часами - с часа, следующего за часом наступления события, которым определено его начало.

4. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока.

5. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.

6. В случае, если последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7. В случае, если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть совершено до 24 часов последнего дня установленного срока. Если действие должно быть совершено в организации, срок истекает в час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.

8. Если письменные заявления и извещения были сданы в организацию почтовой связи до 24 часов последнего дня установленного срока, установленный срок не считается пропущенным.

9. В случае, если срок исчисляется рабочими днями, под рабочими днями понимаются дни, которые не признаются в соответствии с законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации выходными, нерабочими праздничными и (или) нерабочими днями.

10. В случае, если в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза и в иных местах нахождения таможенных органов установлено время работы таможенных органов в нерабочие дни, срок совершения таможенных операций этими таможенными органами, исчисляемый рабочими днями, включает в себя нерабочие дни.

11. В случае, если срок переносится в соответствии с частью 6 настоящей статьи, а день окончания такого срока являлся началом исчисления срока, установленного для принятия какого-либо решения (совершения какого-либо действия), срок принятия такого решения (совершения действия) переносится на количество дней, равное количеству дней, на которое был перенесен срок в соответствии с частью 6 настоящей статьи.

12. В случае, если срок исчисляется днями, под днями понимаются календарные дни.";

2) статью 102 дополнить частью 201 следующего содержания:

"201. Предельный срок, указанный в части 20 настоящей статьи, продлевается на количество дней, равное количеству дней, признаваемых актом Президента Российской Федерации нерабочими днями.";

3) статью 103 дополнить частью 101 следующего содержания:

"101. Предельный срок, указанный в части 10 настоящей статьи, продлевается на количество дней, равное количеству дней, признаваемых в соответствии с актом Президента Российской Федерации нерабочими днями.";

4) статью 107 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В 2020 году срок, указанный в части 1 настоящей статьи, может составлять 90 календарных дней после выпуска товаров.".

Статья 21

Внести в статью 12 Федерального закона от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7494; 2019, N 50, ст. 7201) следующие изменения:

1) в части 1 слово "Лица," заменить словами "Если иное не предусмотрено настоящей статьей, лица,";

2) дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:

"21. В случае отсутствия у налогоплательщика недоимки по налогу и (или) задолженности по соответствующим пеням сумма налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 года, уменьшается на сумму неиспользованного налогового вычета, установленного частью 1 настоящей статьи, увеличенного на 12 130 рублей, без применения ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. При наличии у налогоплательщика недоимки по налогу и (или) задолженности по соответствующим пеням указанный налоговый вычет подлежит зачету налоговым органом в счет погашения указанных недоимки и (или) задолженности, а после их погашения - в счет сумм налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

22. Остаток налогового вычета, указанного в части 21 настоящей статьи, не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем остатка налогового вычета на 1 июня 2020 года. Для лица, которое впервые после 1 июня 2020 года встало на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход, остаток налогового вычета, не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем 10 000 рублей.";

3) в части 3 второе предложение дополнить словами ", если иное не предусмотрено частью 22 настоящей статьи", в третьем предложении слова ", предусмотренный частью 1 настоящей статьи," исключить.

Статья 22

Внести в статью 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7794) следующие изменения:

1) в части 1 слова "пункта 14 статьи 1 настоящего Федерального закона" заменить словами "положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу";

2) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Подпункт "в", абзацы третий - пятый подпункта "е" пункта 1, подпункты "а" и "б", абзацы третий - седьмой подпункта "в", подпункт "г" пункта 4, абзацы третий и четвертый подпункта "б" пункта 8, подпункты "б" и "в" пункта 10, подпункт "а", абзацы девятый и десятый подпункта "в", подпункты "г" и "е", абзацы второй и третий подпункта "з" пункта 11, подпункт "к" пункта 15, пункт 16 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.";

3) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Пункты 9 и 14 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2022 года.";

4) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Удостоверяющие центры, получившие аккредитацию до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе создавать и выдавать квалифицированные сертификаты в течение всего срока действия аккредитации, но не позднее чем до 1 июля 2021 года.".

Статья 23

Внести в Федеральный закон от 1 апреля 2020 года N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 2028) следующие изменения:

1) дополнить статьей 131 следующего содержания:

"Статья 131

Статью 3 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 282-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и статью 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4441) изложить в следующей редакции:

"Статья 3

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и (или) деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, обязаны получить лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности либо прекратить ее осуществление не позднее 1 января 2022 года.".";

2) в части 1 статьи 17:

а) в пункте 1 слова "видов федерального государственного контроля (надзора)" заменить словами "видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

б) в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2) особенности лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной регистрации, проведения квалификационных экзаменов, государственной итоговой аттестации, вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, порядка и критериев распределения организациям, осуществляющим образовательную деятельность, дополнительных контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных разрешительных режимов, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации", Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах", Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4804-I "О вывозе и ввозе культурных ценностей", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Федеральным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии", Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", Федеральным законом от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", статьей 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации", Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 180-ФЗ "О биомедицинских клеточных продуктах", в том числе:";

дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего содержания:

"е) признание результатов промежуточной аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования, и основания для выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании;

ж) особенности порядка распределения и установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, дополнительных контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах нераспределенного объема контрольных цифр приема, образовавшегося после проведения публичного конкурса;";

в) дополнить пунктами 5 - 8 следующего содержания:

"5) установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

6) особенности организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе условия и требования, соблюдение которых необходимо для предоставления таких услуг, порядок переоформления, продления или приостановления срока действия документов, выданных по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, установление особого порядка взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также местных администраций и иных органов местного самоуправления, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, государственных и муниципальных учреждений и других организаций, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), с заявителями, в том числе без необходимости личного посещения ими соответствующих органов и организаций;

7) особенности проведения общих собраний в форме очного голосования и в форме очно-заочного голосования;

8) продление сроков совершения заявителем, правообладателем и иным лицом действий, в том числе связанных с уплатой патентных и иных пошлин, необходимых для осуществления федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридически значимых действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 1246 Гражданского кодекса Российской Федерации.";

3) статью 18 после слов "а также" дополнить словами "начисления и", после слов "юридическими лицами" дополнить словами "и индивидуальными предпринимателями", дополнить словами ", обращении с твердыми коммунальными отходами";

4) статью 19 дополнить частями 4 - 8 следующего содержания:

"4. Арендатор, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства и осуществляющий деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации, вправе потребовать уменьшения арендной платы на срок до одного года по договору аренды, заключенному до принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в редакции настоящего Федерального закона) решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации, в отношении зданий, сооружений, нежилых помещений или их частей, используемых в целях осуществления этим арендатором указанной деятельности.

В случае недостижения соглашения между арендатором и арендодателем об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней с момента обращения арендатора к арендодателю с требованием об уменьшении арендной платы по договору аренды арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от указанного договора аренды, заключенного на определенный срок, в порядке, предусмотренном статьей 4501 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом убытки в виде упущенной выгоды, убытки при прекращении договора, предусмотренные статьей 3931 Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные исключительно с досрочным расторжением договора аренды, иные денежные суммы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации договором аренды право арендатора на односторонний отказ от договора было обусловлено необходимостью выплаты определенной денежной суммы арендодателю, с арендатора не взимаются, а обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором аренды и уплачен арендодателю, возврату арендатору не подлежит. Иные убытки (денежные суммы) подлежат возмещению (уплате) в соответствии с гражданским законодательством.

5. Арендодатель, являющийся владельцем государственного или муниципального недвижимого имущества, за исключением земельных участков, указанных в части 6 настоящей статьи, независимо от срока истечения договора аренды недвижимого имущества, заключенного по результатам проведения торгов в отношении недвижимого имущества до принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в редакции настоящего Федерального закона) решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации, не вправе отказать арендатору, надлежащим образом исполнявшему свои обязанности до принятия такого решения, в заключении в 2020 году дополнительного соглашения к договору аренды о продлении срока аренды на срок до одного года на тех же условиях или иных согласованных сторонами условиях, не ухудшающих положение арендатора. Заключение такого дополнительного соглашения осуществляется без проведения торгов и оценки рыночной стоимости объекта аренды.

6. До 1 марта 2021 года арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе потребовать от арендодателя заключения дополнительного соглашения к договору аренды такого земельного участка, предусматривающего увеличение срока действия такого договора, независимо от оснований заключения данного договора аренды, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате при условии, что:

1) договор аренды земельного участка заключен до принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в редакции настоящего Федерального закона) решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации;

2) на дату обращения арендатора с указанным требованием срок действия договора аренды земельного участка не истек либо в суд арендодателем не заявлено требование о расторжении такого договора аренды;

3) на дату обращения арендатора с указанным требованием у уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка.

7. Срок, на который увеличивается срок действия договора аренды земельного участка в соответствии с дополнительным соглашением, указанным в части 6 настоящей статьи, определяется арендатором, но не может превышать срок действия договора аренды земельного участка, согласованный сторонами до его увеличения, или три года, если срок действия договора составляет более чем три года. При этом положения пункта 8 статьи 398 Земельного кодекса Российской Федерации не применяются.

8. Арендодатель обязан без проведения торгов заключить соглашение, указанное в части 6 настоящей статьи, в срок не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня обращения арендатора с требованием о его заключении.";

5) дополнить статьями 191 - 194 следующего содержания:

"Статья 191

1. Установить, что в 2020 году срок, предусмотренный частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для уплаты в полном размере административного штрафа, в отношении являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников указанных юридических лиц, совершивших административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, привлеченных к административной ответственности, составляет не более 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки исполнения постановления о наложении административного штрафа.

2. Положения части 1 настоящей статьи не применяются в отношении административных правонарушений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 6.3, главой 12, частями 101, 102 и 11 статьи 13.15, частью 4 статьи 14.42, статьями 14.16, 14.171, 19.152, 20.61, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 192

Установить, что указанные в пунктах 1 - 51, 7 и 8 части 3 статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, соответствующих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 указанного Федерального закона (за исключением сведений о вновь созданных юридических лицах и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях, соответствующих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным указанной статьей), не включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10 августа 2019 года в связи с непредставлением такими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, сведений о доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в случае, если хозяйствующие субъекты представили в указанный орган такие сведения за 2018 год после 1 июля 2019 года, но не позднее 30 июня 2020 года.

Статья 193

Установить, что аккредитованные удостоверяющие центры в отношении ключей электронной подписи и соответствующих им квалифицированных сертификатов, которые действуют на день вступления в силу настоящего Федерального закона и срок действия которых истекает до 1 августа 2020 года, по прекращении действия таких квалифицированных сертификатов создают квалифицированные сертификаты, имеющие аналогичное содержание с прекратившими действие квалифицированными сертификатами, со сроками действия с даты прекращения действия квалифицированного сертификата до даты, в которую истекают три месяца от этой даты, с использованием ключа проверки электронной подписи, указанного ранее в прекратившем действие квалифицированном сертификате, о чем уведомляют соответствующих владельцев квалифицированных сертификатов путем направления им уведомлений в форме электронного документа, подписанных квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица аккредитованного удостоверяющего центра. При этом аккредитованные удостоверяющие центры обеспечивают сохранение информации о прекративших действие квалифицированных сертификатах до даты окончания действия вновь созданных квалифицированных сертификатов, имеющих аналогичное содержание. Срок действия ключей электронной подписи, соответствующих ключам проверки электронной подписи, указанным во вновь созданных квалифицированных сертификатах, имеющих аналогичное содержание с таким образом прекратившими действие квалифицированными сертификатами, продлевается до окончания срока действия соответствующих вновь созданных квалифицированных сертификатов. При выполнении процедур, предусмотренных настоящей статьей, не применяются требования пункта 1 части 1, пункта 1 части 2, части 3 статьи 18 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", а также не допускается взимание платы.

Статья 194

Установить, что Правительство Российской Федерации вправе устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности:

1) отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании;

2) исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего туризма, и (или) въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный таким туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе при наличии обстоятельств, указанных в части третьей статьи 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".";

6) дополнить статьями 201 - 205 следующего содержания:

"Статья 201

Приостановить до 1 января 2021 года действие абзаца третьего пункта 21 статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2001, N 53, ст. 5022; 2005, N 30, ст. 3113; 2007, N 1, ст. 11; 2011, N 30, ст. 4566; 2012, N 53, ст. 7584; 2013, N 44, ст. 5635; 2015, N 1, ст. 43; N 27, ст. 3973; 2016, N 26, ст. 3871; N 27, ст. 4194; 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 17; N 32, ст. 5082).

Статья 202

Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 3 части второй статьи 124, пункта 4 части первой статьи 127, пункта 3 части второй статьи 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2006, N 1, ст. 8; 2009, N 14, ст. 1578; 2014, N 26, ст. 3367; 2018, N 49, ст. 7523; 2019, N 30, ст. 4099) в части положений об обязательности предоставления (указания) одного из идентификаторов гражданина-должника (страхового номера индивидуального лицевого счета, идентификационного номера налогоплательщика, серии и номера документа, удостоверяющего личность, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя, серии и номера водительского удостоверения, серии и номера свидетельства о регистрации транспортного средства) в отношении исковых заявлений и заявлений о вынесении судебного приказа, подаваемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными, иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими предоставление коммунальных услуг (энергоресурсов) гражданам, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Статья 203

Приостановить до 1 января 2021 года действие подпункта "а" пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2009, N 1, ст. 14; 2011, N 30, ст. 4574; N 49, ст. 7067; 2012, N 31, ст. 4322; 2014, N 19, ст. 2331; N 42, ст. 5615; 2015, N 10, ст. 1411; 2016, N 1, ст. 13; 2017, N 1, ст. 33; N 31, ст. 4785; 2018, N 49, ст. 7523; 2019, N 49, ст. 6961) в части положений об обязательности предоставления (указания) одного из идентификаторов гражданина-должника (страхового номера индивидуального лицевого счета, идентификационного номера налогоплательщика, серии и номера документа, удостоверяющего личность, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя, серии и номера водительского удостоверения, серии и номера свидетельства о регистрации транспортного средства) в отношении выдаваемых исполнительных документов по исковым заявлениям и заявлениям о вынесении судебного приказа, подаваемым юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными, иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими предоставление коммунальных услуг (энергоресурсов) гражданам, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Статья 204

Приостановить до 1 января 2022 года действие пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 252; 2017, N 14, ст. 1999) в части периодичности проведения Всероссийской переписи населения.

Статья 205

Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N З07-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2010, N 27, ст. 3420; 2011, N 1, ст. 12; N 48, ст. 6728; 2013, N 52, ст. 6961; 2014, N 49, ст. 6912; 2016, N 27, ст. 4169, 4195, 4293; 2017, N 18, ст. 2673; 2019, N 48, ст. 6739) в части годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фондов, являющихся социально ориентированными некоммерческими организациями, за 2019 год, за исключением случая, если аудиторской организацией, индивидуальным аудитором до 1 мая 2020 года начато исполнение договора на проведение обязательного аудита такой отчетности.".

Статья 24

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения абзацев второго и четвертого части первой статьи 15 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (в редакции настоящего Федерального закона) действуют начиная с 1 июня 2020 года.

3. Особенности исполнения и расторжения договоров перевозки пассажиров, предусмотренные статьей 1072 Воздушного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 185 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, пунктом 8 статьи 95 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации и частями шестнадцатой и семнадцатой статьи 82 Федерального закона от 10 января 2003 года N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации", применяются к договорам перевозки пассажиров, подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин