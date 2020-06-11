Новый Nissan Qashqai станет купе-кроссовером

Nissan приступил к тестам Qashqai нового поколения на своём закрытом полигоне. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные зарубежными автомобильными изданиями. Снимки сделаны с большого расстояния и не позволяют разглядеть деталей, но предполагается, что кроссовер получит решения в стиле Juke и X-Trail.

Тестовый прототип имеет похожую оптику на ту, которой оснащён нынешний Qashqai, но, скорее всего, она будет двухъярусной, как у упомянутых моделей бренда: узкие светодиодные ДХО, являющиеся как бы продолжением решётки V-motion и блок фар "этажом" ниже. Одна из особенностей прототипа - более крутой наклон линии крыши.

Ожидается, что новый Nissan Qashqai не получит дизельных версий, только бензиновые моторы и гибридные силовые установки. С распространением в Европе электрифицированных модификаций у японцев пока проблемы. У Nissan есть система e-Power, которая устанавливается в том числе на новый Kicks, но её возможностей не хватит для европейских клиентов из-за того, что они привыкли ездить со скоростью гораздо большей, чем японцы, что приводит к быстрому разряду аккумулятора.

Дебют нового Nissan Qashqai может состояться до конца этого года.

В настоящее время модель текущего поколения можно купить в России по цене от 1 319 000 рублей. Qashqai представлен с бензиновыми моторами 1.2 турбо и "атмосферником" объёмом 2.0 литра, мощность которых составляет 115 и 144 л.с. соответственно. Каждый из них может агрегатироваться как МКП, так и вариатором.