Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте наркотиков

Актера Михаила Ефремова допрашивают по делам о дорожно-транспортном происшествии и о сбыте наркотиков, сообщается на сайте МВД России по Москве.

"Водитель, обвиняемый в совершении 8 июня на Смоленской площади города Москвы ДТП со смертельным исходом, доставлен в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для проведения следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по п. а ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Также пройдет его допрос по уголовному делу, возбужденному по статье 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков), - говорится в сообщении.

После допроса будет решаться вопрос о процессуальном статусе Ефремова по делу.

В крови Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ. 9 июня актер был отправлен под домашний арест. Ефремову грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Прокурор столицы поставил расследование на личный контроль.