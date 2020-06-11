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11.06.2020 12:27
Рубрика: Легковые авто

В Москве отменили более 12 тысяч штрафов за ошибки в автопропусках

Текст: Ирина Огилько

Несмотря на отмену цифровых пропусков и режима самоизоляции, в столице продолжают отменять штрафы за ранее неправильно оформленные пропуска. По данным департамента транспорта столицы, отменено 12 322 штрафов водителям, которые ошиблись в букве или цифре номера автомобиля, когда привязывали его к пропуску.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"У нас нет цели собрать как можно больше штрафов. Заявление на отмену такого штрафа можно отправить в электронном виде, сделать это нужно в течении 10 дней со дня получения постановления", - напоминает заммэра столицы и руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Обжаловать штраф можно не выходя из дома через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru - процесс займет не больше 5 минут.