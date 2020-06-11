В Алтайском крае начинают тестировать мобильное приложение, которое должно уберечь пчел от потравы. В региональном минсельхозе надеются, что такая программа, установленная в обычном смартфоне, станет хорошей защитой для медоносных насекомых - главное, чтобы пасечники освоили современный сервис и не забывали им пользоваться. А в Национальном союзе пчеловодов отмечают, что это только первый шаг в регулировании отношений с сельхозпроизводителями, за которым должно последовать ограничение на использование опасных ядохимикатов в АПК.

Прошлый медосборный сезон алтайские пасечники запомнят надолго: в начале июля в регионе стали массово гибнуть пчелы. Пчеломор спровоцировала масштабная обработка полей пестицидами, которую фермеры и сельхозпредприятия проводили, чтобы спасти посевы рапса и других культур от вредителей. Растения крестьяне уберегли, а вот полезных насекомых потравили вместе с вредителями. По официальным данным, в крае погибло 548 и пострадало почти 4,1 тысячи пчелосемей. На первый взгляд немного, но в статистику попали лишь те пасеки, которые были внесены в похозяйственные книги и получили ветеринарные паспорта. Большинство же пчеловодов таких документов не имело.

93 процента пчелосемей в крае содержатся в личных подсобных хозяйствах, владельцы которых не торопятся ставить свои пасеки на учет. Поэтому реальные масштабы пчеломора, по словам руководителя регионального союза и председателя правления Национального союза пчеловодов России Сергея Тастана, в несколько раз превышают официальные данные. Просто на незарегистрированных пасеках погибших пчел никто не учитывал. И компенсации из средств краевого бюджета получили лишь единицы "легальных" пчеловодов, а те, кто работает в тени, восстанавливали свое медовое хозяйство сами. "Подобная поддержка у нас в бюджете вообще не предусмотрена. Это было разовое решение о выплате компенсаций в связи с пчеломором", - пояснил замминистра сельского хозяйства Алтайского края Михаил Чмырев.

После масштабного бедствия в регионе решили навести порядок на пасеках и предложили пчеловодам выйти из тени, чтобы получить мобильную защиту от потравы пчел. Систему оперативного оповещения пасек о химобработке полей создали на базе действующей в Алтайском крае цифровой платформы "Респак", с помощью которой фермеры и сельхозпредприятия уже несколько лет оформляют электронные документы на получение субсидий. Сейчас эту информационную площадку наполняют новыми функциями, позволяющими аграриям вести учет земель, составлять паспорта полей, участвовать в интерактивных консультациях. Одна из функций - приложение "Мобильная пасека", которое поможет фермерам и пчеловодам наладить контакт друг с другом.

- Чтобы пользоваться мобильным приложением, пчеловоды должны зарегистрироваться в региональном реестре, оформить кочевые карты на размещение пасек и получить идентификационный номер в федеральной системе учета животных "Регагро". Только так можно навести порядок в кочевках пчел, - подчеркивает Михаил Чмырев.

Более шести тысяч пчеловодов уже вошли в реестр, в 23 "медоносных" районах края подготовили кочевые карты. И вот с начала июня 146 пасек, которые в прошлом году больше всех пострадали от потравы, приступили к пробному тестированию мобильного приложения.

- "Мобильная пасека" может работать только в режиме диалога, когда информацию передают и фермеры, и пчеловоды, - поясняет начальник отдела развития и управления информационными ресурсами регионального минсельхоза Алексей Алехин. - Большинство фермеров у нас зарегистрировано на платформе "Респак", а пчеловодам надо зарегистрироваться в системе "Регагро". Мобильное приложение получает информацию с этих двух платформ и позволяет ею обмениваться. Главное, чтобы пчеловоды не забывали сообщать о перемещении пасек, а фермеры предупреждали заранее о планируемой обработке полей.

Алтайский край первым в России тестирует такую систему оповещения в тринадцати районах. Если она покажет высокую эффективность, то ее будут применять по всему региону и в других субъектах РФ. Пчеловоды могут скачать мобильное приложение абсолютно бесплатно - в PlayMarket и AppStore. Фермер из Усть-Калманского района Андрей Квинт, который содержит 1 700 пчелосемей (у него одно из самых крупных пчеловодческих хозяйств в крае), уже установил приложение на смартфон.

- Зарегистрировался в этой системе, буду пробовать, но не знаю, насколько это поможет, - говорит фермер. - Хотя наше хозяйство размещает пчел только на своих полях, это не уберегло от потравы. В прошлом сезоне потеряли восемьдесят пчелосемей из-за того, что на соседних полях применяли пестициды. Пчелы могут улетать на расстояние до семи километров, и мы не в состоянии проконтролировать, чтобы они не попали на соседские угодья.

По мнению Андрея Квинта, мобильное оповещение не решит проблему потравы пчел в крупных хозяйствах.

- Даже если нам сообщат за два-три дня о применении пестицидов на соседних полях, мы просто физически не успеем перевезти полторы тысячи ульев в другое место. Это решение актуально для небольших пасек в личных подсобных хозяйствах, но не для промышленного пчеловодства. А если развивать в крае и в стране пчеловодство в промышленных масштабах, то нужно пересматривать правила применения пестицидов и жестко контролировать применение опасной химии. В Европе давно перешли на безопасные для насекомых и человека биопрепараты для обработки полей. А у нас по-прежнему применяют ядохимикаты первого класса опасности, - подчеркнул он.

Справка РГ

Сегодня в Алтайском крае насчитывается 182 тысячи пчелосемей, что на две тысячи больше, чем в 2019 году. Валовое производство меда в регионе в прошлом году составило 7,65 тысячи тонн, из них товарного - 4,3 тысячи, что на 200 тысяч тонн превышает показатель 2018-го. Край входит в пятерку регионов - лидеров страны по объемам производства меда.

Компетентно

Сергей Тастан, председатель правления Национального союза пчеловодов России:

- Мобильное приложение - это только первый этап решения проблемы с потравой пчел. На втором этапе Национальный союз пчеловодов предлагает ввести буферные зоны, в которых будет ограничено применение опасных агрохимикатов, - это семь километров от населенных пунк-тов. В таких зонах фермеры могут применять безопасные для людей и пчел биопрепараты и энтомофаги. У нас есть достаточно эффективные отечественные аналоги. Переход на эти препараты позволит фермерам получать экологически чистые продукты и повысить урожайность до сорока процентов благодаря пчелам. Так что сельхозпроизводители только выиграют. На третьем этапе планируется полностью отказаться в АПК от опасных ядохимикатов из группы неоникотиноидных, которые опасны и для человека - они накапливаются в растениях и попадают в пищевые продукты, что может иметь неблагоприятные последствия для здоровья человека.