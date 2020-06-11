Судья по делу о вырубке осин в Новосибирской области взяла самоотвод

Сегодня, 11 июня, мировой судья 1-го судебного участка Куйбышевского района Новосибирской области Ирина Пермякова должна была приступить к рассмотрению уголовного дела Александра Войтова. Его с 2017 года пытаются наказать за незаконную рубку деревьев в Здвинском заказнике, которая якобы причинила "значительный ущерб".

Как писала "РГ", Александр долгое время жил в Алтайском крае, и в 2017 году приехал погостить в родную деревню Алексотово - к маме. Заодно решил помочь ей с дровами. Заплатил в кассу лесхоза больше тысячи рублей за четыре кубометра дров. С ордером обратился к мастеру лесохозяйственного участка, который расписался в документе и отправил Александра пилить самостоятельно. Хотя по закону дрова Александру должны были по ордеру выдать - на складе или на лесосеке.

По словам Александра, мастер не объяснил ему, где проходят границы заказника, и никаких предупреждающих плакатов и ограждений там тоже не было. Его поймали с бензопилой и девятью спиленными осинками. Ущерб от этой рубки правоохранительные органы оценили в 23 тысячи рублей, к 2020 году он снизился вдвое - до 11 тысяч. Это в зависимости от методики подсчета.

С 2018 года Александра судят мировые судьи. Первый судья в Здвинском районе вынес обвинительный приговор, который отменила апелляционная инстанция. Второй судья взял самоотвод - на том основании, что кто-то из его дальних родственников работает в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. После этого дело Войтова направили в соседний Куйбышевский район, потому что в Здвинском мировые судьи кончились. В Куйбышевском мировой судья Анастасия Колотова вынесла постановление о заключении Войтова под стражу - хотя он не судим и его судят за преступление небольшой тяжести. А потом признала его виновным и приговорила к штрафу, освободив от наказания в связи с истечением срока давности. И этот приговор, вынесенный с процессуальными нарушениями, тоже был отменен по жалобе защиты. Александр намерен доказать, что не нарушал закон, и будет биться с системой до конца.

И вот теперь"ушла" очередная судья. Как рассказал "РГ" адвокат Алексей Селютин, она заявила самоотвод, так как отец ее ребенка работает все в том же минприроды. Второй самоотвод по несчастному делу о девяти осинках, спиленных три года назад без всякого злого умысла. Есть чему удивиться.

- Войтова надо оправдывать, - говорит защитник. - Но никто не хочет брать на себя такую ответственность. Судьи "перебрасывают" дело друг другу, и сколько это еще продлится, никто не знает.

Раньше Александр ездил в суд из алтайского Рубцовска, почти за 850 километров. Сейчас переехал в Новосибирск, расстояние сократилось до 500. Это время и расходы, с которыми никто не считается. После того как истекут 10 дней на обжалование самоотвода Ирины Пермяковой, дело направят председателю районного суда Куйбышевского района, и он распределит его другому мировому судье - в районе осталось еще двое, незадействованных в "процессе века".