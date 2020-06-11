В Красноярском крае по подозрению в убийстве девочки задержали подростка

Четырнадцатилетний подросток задержан по подозрению в убийстве 12-летней девочки в поселке Нижняя Коя. Он стал третьим фигурантом уголовного дела.

- В ходе допросов, один из соучастников дал показания о причастности к преступлению 14-летнего подростка, ранее попадавшего в поле зрения правоохранительных органов и отрицательно характеризующегося по месту жительства, - сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.

В ближайшее время суд определит подростку меру пресечения.

Ранее по подозрению в убийстве девочки правоохранители задержали 25-летнего жителя поселка Нижняя Коя - его причастность к данному преступлению установили по ДНК-тесту. Потом был задержан его 19-летний подельник. Подозреваемые находятся под стражей и дают признательные показания.

Тело девочки со следами насилия было обнаружено 1 июня в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края, в 500 метрах от поселка. Накануне она ушла встречать коров вместе с 10-летней сестрой. Младшая девочка вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке и пропала. Экспертиза показала, что ребенка изнасиловали и задушили.