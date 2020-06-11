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11.06.2020 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК России по Калининградской области. "Эта видеозапись имеется в материалах уголовного дела, она будет тщательно изучена следствием. Будет дана надлежащая правовая оценка в рамках расследования", - заявили в ведомстве.

В Сургуте задержанный умер в отделе полиции

Трагедия произошла в октябре прошлого года. 36-летний мужчина, задержанный по административной статье за мелкое хулиганство, был доставлен в ОМВД России по Московскому району города Калининграда. Там он провел ночь в помещении для задержанных, где получил термические ожоги водой из батареи отопления, которую предположительно сам повредил, и утром скончался в больнице.

Видео появилось в сети 10 июня. На кадрах, снятых, видимо, на мобильный телефон, задержанный признается, что сломал камеру наблюдения в помещении, и угрожает повредить батарею, потому что его задержали незаконно.

Тот, кто ведет съемку (возможно, сотрудник полиции) уговаривает человека на видео успокоиться и лечь спать. На последних секундах записи видно, как задержанный отрывает батарею от стены и на пол вытекает поток воды.

Ранее в рамках расследования этого дела был задержан бывший начальник смены дежурной части ОМВД России по Московскому району Калининграда. Ему предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

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Вчера был задержан в качестве подозреваемого второй фигурант - бывший старший оперативный дежурный того же ОМВД. Об этом сообщили в региональном управлении СК России. По версии следствия, в ночь гибели задержанного оба подозреваемых знали, что в помещении повреждена система отопления и горячая вода из трубы поступает в камеру, но на протяжении примерно получаса продолжали содержать мужчину в этих условиях, явно угрожающих его жизни и здоровью.

В пресс-службе регионального УМВД России добавили, что бывшего оперативного дежурного ОМВД задержали и передали в Следственный комитет сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД, которые оказывают оперативное сопровождение расследованию. Оба подозреваемых были уволены из органов по результатам служебной проверки в 2019 году.

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