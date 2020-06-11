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11.06.2020 17:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Отели и гостиницы Севастополя откроются для всех туристов с 15 июня

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В Севастополе с 15 июня разрешено жить в отелях туристам из любых регионов России при условии сдачи теста на COVID-19 при въезде в город. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- С 15 июня разрешен въезд жителям других регионов РФ с проживанием в средствах размещения, - сообщил Развожаев.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
На въездах в Севастополь установили модули для тестов на COVID-19

При этом для туристов будет действовать особый порядок въезда на территорию Севастополя. На автомобильных пунктах пропуска, а также на железнодорожном вокзале они должны заполнить анкету и предъявить QR-код, оформленный на сайте правительства Севастополя. Для получения кода надо прикрепить результаты отрицательного теста на COVID-19, пройденного не позднее чем за пять дней до приезда. Также при въезде туристы обязаны пройти экспресс-тестирование на коронавирус и ждать результатов по адресу, указанному в анкете, в режиме самоизоляции.

- Необходимо зарегистрироваться на ресепшне и находиться в номере до получения отрицательного результата, - отметил глава города.

Напомним, в Республике Крым с 15 июня отели открываются только для жителей полуострова.

Для жителей Севастополя и Республики Крым с 15 июня отменяются все ограничения на поездки. Можно свободно выезжать из города, а при въезде достаточно предъявить паспорт с пропиской или документ, подтверждающий исполнение рабочих или служебных обязанностей.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

Однако севастопольцам, которые возвращаются из-за границы, придется провести 14 дней в обсерваторе. По словам главы территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Романа Проскурнина, с 1 июня в три-четыре раза вырос поток людей, приезжающих на полуостров из-за границы, в том числе с территории Украины. И среди них наблюдается большой процент положительных тестов на COVID-19. Поэтому Роспотребнадзор настоял на их обязательной обсервации.

Тем временем

В Севастополе с 15 июня по 1 июля будут постепенно отменять ограничения.

- Ситуация под контролем, мы по всем показателям приближаемся к третьему этапу снятия ограничений, - сообщил Михаил Развожаев.

Так, с 15 июня отменяется режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет. Как отметил врио губернатора, пожилых людей не штрафовали за нарушение этого требования.

С понедельника также возобновят работу музеи, выставочные залы и кинотеатры при условии ограничения максимального числа посетителей по рекомендациям Роспотребнадзора. Театры и концертные залы откроются только с 1 июля, но пока им разрешено начать репетиции.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для приезжих

С 24 июня можно полностью открыть кафе и рестораны. А до этого момента они продолжат обслуживать посетителей только на летних площадках.

Однодневные экскурсии для туристических групп, которые не проживают в севастопольских отелях, можно устраивать с 1 июля.

Вместе с тем, до 21 июня продолжит действовать запрет на массовые культурные и спортивные мероприятия. В День России и День города, который Севастополь отмечает 14 июня, не будет праздничных концертов, их заменят на онлайн-мероприятия.

До 30 июня нельзя посещать леса и природные парки, запрещена работа бассейнов, аквапарков, ночных клубов.

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